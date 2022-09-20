ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Червоне горло" не лікують! Лікар розповіла, як насправді з цим впоратися

Новость на русском →
Вівторок 20 вересня 2022 18:02
"Червоне горло" не лікують! Лікар розповіла, як насправді з цим впоратися Фото: Як правильно допомогти "червоному горлу" (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

"Червоне горло" - це колір слизової оболонки, а не симптом, а от симптомом буде біль в горлі. Саме тому колір слизової оболонки медики не лікують і скарги "у нас червоне горло" на прийомі не вважаються показанням для призначення лікування.

Про це розповіла педіатр Лариса Ковальчук.

Якщо є біль у горлі

За словами медика, у дітей грудного віку все дуже просто, адже у них є грудне молоко, в якому більше лізоциму (антибактеріальний агент, фермент - що руйнує стінку бактерії).

Тому частіше прикладання до грудей, ефективніший спосіб подолати проблему, ніж хлорофіліпт на соску, лісобакт, йогс чи інші лікі, які швидше можуть викликати алергічну реакцію а ніж полікувати.

У дітей на штучному вигодовуванні, можна застосовувати препарати ібупрофену та парацетамолу з метою знеболення.

Як же зрозуміти, що в малюка все-таки болить горло?

Проявом може бути - відмова від їжі, неспокій, капризність, покашлювання.

У дітей старше 4 років і дорослих можна застосовувати медикаментозні препарати на основі бензидаміну, також добре підійдуть льодяники, морозиво і велика кількість води.

Причиною болю в горлі може бути безліч інфекцій, одна з них може бути викликана бактерією - стрептококом, яку можна визначити швидкісним стреп-тестом, і яка потребує іншого виду лікування.

Головне вчасно звернутись до лікаря, щоб правильно обрати тактику.

Раніше ми писали, як не можна лікувати ГРВІ, щоб не нашкодити.

Також лікар назвала популярні ліки, які взагалі не працюють.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье педиатр
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь