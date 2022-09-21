Эти "болезни" младенцев не нуждаются в лечении и проходят сами

Обеспокоенные родители часто беспокоятся из-за любых "не таких" проявлений у младенцев и бегут к врачу. Но некоторые проявления у малышей - естественные, являются вариантом нормы и проходят сами.
Об этом рассказала педиатр Вера Семьянчук.
Это не молочница и ничего не нужно лечить. Но, когда налет появляется на щечках, небе - нужно обратиться к врачу.
Это маленькие белые кисты, образования на десне, небе, они также исчезают, через несколько месяцев и не нуждаются в каком-либо вмешательстве.
Если она очень короткая и препятствует сосанию груди, тогда она требует подрезки. Короткая уздечка верхней губы корректируется у детей постарше, если на это будут показания, у стоматолога.
Он "большой" или "маленький" по сравнению с ребенком соседки или старшего братика. На самом деле все очень индивидуально.
Для врача важен резкий рост родничка в размерах. Для этого ежемесячно контролируем его размеры, выпячивание и западание.
Если родничок маленький или большой - это особенность ребенка, это не указывает на дефицит или избыток витамина D.
Считалось, что это признак дефицита витамина D. На данный момент доказано, что это миф.
Если корочки незначительны, тогда требуют использования средств "против молочных корочек". Важно, чтобы они не покраснели.
Важно не путать эти высыпания с аллергией. Детское акне или угри новорожденных распространенная патология кожи, которая может появляться примерно с 3-й недели жизни малыша и длится около 4-6 недель.
Причина - это влияние гормонов матери. Они могут проявиться в форме красных "прыщиков" или с белыми включениями на лице, особенно на щеках, лбу, подбородке, реже - на груди, голове и спине.
Иногда они сливаются и выглядят большими красными пятнами. Это явление может усиливаться под действием тепла.
Ранее врач рассказала, как действительно справиться с "красным горлом".
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