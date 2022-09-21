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Эти "болезни" младенцев не нуждаются в лечении и проходят сами

Фото: Болезни новорожденных, которые не надо лечить (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Обеспокоенные родители часто беспокоятся из-за любых "не таких" проявлений у младенцев и бегут к врачу. Но некоторые проявления у малышей - естественные, являются вариантом нормы и проходят сами.

Об этом рассказала педиатр Вера Семьянчук.

Белый налет на языке

Это не молочница и ничего не нужно лечить. Но, когда налет появляется на щечках, небе - нужно обратиться к врачу.

"Жемчуг" Эпштейна или узелки Бона

Это маленькие белые кисты, образования на десне, небе, они также исчезают, через несколько месяцев и не нуждаются в каком-либо вмешательстве.

Короткая уздечка языка

Если она очень короткая и препятствует сосанию груди, тогда она требует подрезки. Короткая уздечка верхней губы корректируется у детей постарше, если на это будут показания, у стоматолога.

Размер родничка

Он "большой" или "маленький" по сравнению с ребенком соседки или старшего братика. На самом деле все очень индивидуально.

Для врача важен резкий рост родничка в размерах. Для этого ежемесячно контролируем его размеры, выпячивание и западание.

Если родничок маленький или большой - это особенность ребенка, это не указывает на дефицит или избыток витамина D.

Облысение затылка

Считалось, что это признак дефицита витамина D. На данный момент доказано, что это миф.

Желто-белые налеты на головке, или так называемый "гнейс"

Если корочки незначительны, тогда требуют использования средств "против молочных корочек". Важно, чтобы они не покраснели.

Угри новорожденных

Важно не путать эти высыпания с аллергией. Детское акне или угри новорожденных распространенная патология кожи, которая может появляться примерно с 3-й недели жизни малыша и длится около 4-6 недель.

Причина - это влияние гормонов матери. Они могут проявиться в форме красных "прыщиков" или с белыми включениями на лице, особенно на щеках, лбу, подбородке, реже - на груди, голове и спине.

Иногда они сливаются и выглядят большими красными пятнами. Это явление может усиливаться под действием тепла.

Ранее врач рассказала, как действительно справиться с "красным горлом".

Также читайте, как нельзя лечить ОРВИ, чтобы не навредить.

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