Ці храми України потрібно відвідати хоча б раз у житті: 5 унікальних споруд

Україна багата на архітектурні та історичні пам'ятки, серед яких особливе місце займають храми, які вражають своєю красою, історією та духовною значущістю. Ці святині не лише релігійні об'єкти, а й справжні шедеври архітектури, що заслуговують на увагу кожного мандрівника.

Які унікальні українські храми треба відвідати обов'язково, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Києво-Печерська лавра

Найбільший і найстаріший православний монастир України був заснований у 1051 році. Унікальний архітектурний ансамбль монастиря завершили наприкінці XIX століття.

Головний храм монастиря - собор Успіння Богородиці, спочатку закладений у візантійському стилі та перебудований у стилі українського бароко.

Велика лаврська дзвіниця, висотою 96 метрів, є найвищою в Києві. Підземелля монастиря та численні музеї на його території мають велику популярність серед туристів.

Києво-Печерська лавра (фото: Вікіпедія)

Собор святого Юра

Перший храм на місці нинішнього Собору святого Юра виник у XIII столітті. Його неодноразово руйнували вороги. У XVIII столітті розпочалося будівництво святині, яка сьогодні є однією з найвидатніших пам'яток Львова.

Особливу увагу привертають роботи загадкового українського скульптора Йоганна Георга Пінзеля.

Хоча історики досі не знають усіх деталей його творчості, скульптури, що збереглися у Соборі святого Юра, викликають захоплення у всіх відвідувачів.

Собор Святого Юра (фото: Вікіпедія)

Свято-Троїцький собор

Це найбільший дерев’яний храм в Україні, який було зведено без використання цвяхів. Ця церква знаходиться у місті Новомосковськ, що у Дніпропетровській області.

Собор був побудований у 1781 році народним майстром Якимом Погребняком. Ця будівля є єдиною в Україні збереженою дев’ятидільною церквою, яка належить до 100 найкращих дерев’яних споруд світу.

Собор всередині має три престоли: Петра і Павла, Трьох Святителів та Святої Трійці.

Свято-Троїцький собор (фото: Вікіпедія)

Свято-Покровська церква

Єдиний в Україні мурований дев’ятибанний храм в Україні. Зведений у 1902-1906 роках за проєктом І.С. Кузнецова, храм у Плішивцях є зменшеною, але не менш прекрасною копією храму в Новомосковську.

Архітектор врахував побажання щодо повного відтворення оригінальної святині, створивши шедевр, який вражає своєю красою та величчю.

У 1911 році поряд зі Свято-Покровською церквою побудували триярусну дзвіницю, а трохи пізніше всю територію обгородили мурованою огорожею.

Свято-Покровська церква (фото: Вікіпедія)

Храм Білого Лотоса

Прикрасою Черкас є храм "Білий лотос" - єдиний буддійський храм у Європі. Ця будівля є прообразом знаменитого буддійського храму в Лаосі, а на вході розташовані фігури древніх воїнів, привезені з Тибету.

Український храм "Білий лотос" належить до давньолаоської школи кунг-фу "Ша-Фут-Фань", що у перекладі означає "Клан п’яти бойових котів".

Окрім бойових мистецтв, у "Білому лотосі" можна вивчати йогу, східні танці, практику правильного дихання та опановувати таємниці чайної церемонії.

Храм Білого Лотоса (фото: Вікіпедія)