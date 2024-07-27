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Ці 5 неймовірних мостів України обов’язково треба побачити на власні очі

Субота 27 липня 2024 08:00
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Ці 5 неймовірних мостів України обов’язково треба побачити на власні очі Які 5 мостів в Україні варто побачити вживу (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Україна відома не лише своєю багатою історією, лісами, горами, озерами та мальовничими пейзажами, а й архітектурними шедеврами. Серед них виділяються мости, які варто побачити власними очима, щоб відчути їхню грандіозність та історичну цінність.

Які 5 мостів України обов'язково треба побачити вживу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Віадук у Ворохті

Міст, який вважається найстаршим в Україні розташований у селищі Ворохта, в Івано-Франківській області.

Це залізничний арковий міст через річку Прут, який збудували полонені італійські солдати ще за часів Австро-Угорської імперії у 1895 році.

Віадук завдовжки у 200 метрів, та завширшки у 30 метрів. Наразі міст не використовується за призначенням, щоб зберегти історичну пам’ятку.

Ці 5 неймовірних мостів України обов’язково треба побачити на власні очі

Віадук у Ворохті (Фото: Вікіпедія)

Замковий міст

Цей міст у Кам’янець-Подільському є пам’яткою національного значення, а також входить в число семи чудес міста. Міст сполучає Старе місто із відомою Кам’янець-Подільською фортецею.

Це єдиний у світі міст, який стоїть за течією річки, а не з’єднує два протилежні береги. За легендою саме на цьому мості було страчено гетьмана Юрія Хмельницького.

Ці 5 неймовірних мостів України обов’язково треба побачити на власні очі

Замковий міст (Фото: Вікіпедія)

Інгульський міст

Цей міст, який є одним з найбільших розвідних мостів у Європі, розташований у місті Миколаїв. Відкрили міст через річку Інгул у 1981 році й своїми розмірами він поступається тільки мосту у Роттердамі.

Довжина мосту становить 422 метри, а ширина 18 метрів, що дорівнює чотирьом автодорожнім смугам та двом тротуарам, які відповідно на ньому розміщені. Розвідна конструкція необхідна для того, щоб пропускати судна з суднобудівного заводу.

Ці 5 неймовірних мостів України обов’язково треба побачити на власні очі

Інгульський міст (фото: Вікіпедія)

Плебанівський віадук

Цей віадук біля села Плебанівка на Тернопільщині був збудований італійськими архітекторами понад 120 років тому. Міст має 9 великих арок і досі використовується.

Схожий віадук є у фільмах про Гаррі Поттера. Український міст має шотландський аналог, що асоціюється з магією та казкою. Через міст можна проїхати на поїзді або прогулятися під його арками, насолоджуючись краєвидами.

Ці 5 неймовірних мостів України обов’язково треба побачити на власні очі

Плебанівський віадук (Фото: Вікіпедія)

Арковий міст у Запоріжжі

Це найбільший арковий міст в Україні. Він сполучає правий берег міста з островом Хортиця. Довжина мосту становить 320 метрів, а ширина - 20.

Історія моста розпочалась у 1970 році. На той час, вперше у Радянському Союзі було використано збірну металеву балку.

Це місце також популярне серед туристів через можливість стрибка з 40-метрової довжини з можливістю торкання води.

Ці 5 неймовірних мостів України обов’язково треба побачити на власні очі

Арковий міст (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали про 5 мальовничих селищ у Карпатах, де не жарко навіть влітку.

А також згадували, що можна побачити в Івано-Франківську за вихідні.

Під час матеріалу написання використовувались такі джерела: Вікіпедія, uain.press, igotoworld, etnoxata, shotam.

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