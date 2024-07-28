Эти храмы Украины нужно посетить хотя бы раз в жизни: 5 уникальных строений

Украина богата архитектурными и историческими памятниками, среди которых особое место занимают храмы, поражающие своей красотой, историей и духовной значимостью. Эти святыни не только религиозные объекты, но и настоящие шедевры архитектуры, заслуживающие внимания каждого путешественника.

Киево-Печерская лавра

Самый большой и старейший православный монастырь Украины был основан в 1051 году. Уникальный архитектурный ансамбль монастыря был завершен в конце XIX века.

Главный храм монастыря - собор Успения Богородицы, первоначально заложенный в византийском стиле и перестроенный в стиле украинского барокко.

Большая лаврская колокольня, высотой 96 метров, является самой высокой в Киеве. Подземелья монастыря и многочисленные музеи на его территории пользуются большой популярностью среди туристов.

Киево-Печерская лавра (фото: Википедия)

Собор святого Юра

Первый храм на месте нынешнего Собора святого Юра возник в XIII веке. Его не раз разрушали враги. В XVIII веке началось строительство святыни, которая сегодня является одной из величайших достопримечательностей Львова.

Особое внимание привлекают работы загадочного украинского скульптора Иоганна Георга Пинзеля.

Хотя историки до сих пор не знают всех деталей его творчества, скульптуры, сохранившиеся в Соборе святого Юра, вызывают восхищение у всех посетителей.

Собор Святого Юра (фото: Википедия)

Свято-Троицкий собор

Это самый большой деревянный храм в Украине, построенный без использования гвоздей. Эта церковь находится в городе Новомосковск Днепропетровской области.

Собор был построен в 1781 году народным мастером Якимом Погребняком. Это здание является единственной в Украине сохранившейся девятидельной церковью, которая принадлежит к 100 лучшим деревянным сооружениям мира.

Собор внутри имеет три престола: Петра и Павла, Трех Святителей и Святой Троицы.

Свято-Троицкий собор (фото: Википедия)

Свято-Покровская церковь

Единственный в Украине каменный девятибанный храм в Украине. Возведен в 1902-1906 годах по проекту И.С. Кузнецова, храм в Плишивцах - уменьшенная, но не менее прекрасная копия храма в Новомосковске.

Архитектор учел пожелания полного воспроизведения оригинальной святыни, создав шедевр, поражающий своей красотой и величием.

В 1911 году рядом со Свято-Покровской церковью построили трехъярусную колокольню, а чуть позже всю территорию огородили каменной изгородью.

Свято-Покровская церковь (фото: Википедия)

Храм Белого Лотоса

Украшением Черкасс есть храм "Белый лотос" - единственный буддийский храм в Европе. Это здание представляет собой прообраз знаменитого буддийского храма в Лаосе, а на входе расположены фигуры древних воинов, привезенные из Тибета.

Украинский храм "Белый лотос" принадлежит к древнелаосской школе кунг-фу "Ша-Фут-Фань", что в переводе означает "Клан пяти боевых кошек".

Кроме боевых искусств, в "Белом лотосе" можно изучать йогу, восточные танцы, практику правильного дыхания и овладевать тайнами чайной церемонии.

Храм Белого Лотоса (фото: Википедия)