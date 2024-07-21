Верховина та ще 5 мальовничих селищ у Карпатах, де не жарко навіть влітку

В Карпатах є чимало чарівних селищ, де можна насолодитися прохолодою навіть у найспекотніші літні дні, які запропонують вам неперевершені краєвиди, унікальну культуру та комфортний клімат для відпочинку.

Які є мальовничі та цікаві села в Карпатах для відпочинку влітку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Верховина

Живописність цього краю зачарувала багатьох письменників та митців, зокрема відомого режисера Сергія Параджанова, який саме у Верховині зняв відомий фільм "Тіні забутих предків". Селище є серцем Карпат, яке також славиться автентичною культурною спадщиною, унікальними традиціями та неймовірними пейзажами.

Однією з основних родзинок Верховини є її етнографічні музеї, які дозволяють зануритися в життя гуцулів, дізнатися про їхні звичаї, ремесла та побут. Тут можна відвідати Музей гуцульської магії та Музей Івана Франка, де зберігаються експонати, що відображають багатий культурний спадок регіону.

Селище також славиться своєю кухнею, в якій поєднуються традиційні гуцульські страви. Місцеві ресторани та кафе пропонують смачні та ситні блюда, приготовані за старовинними рецептами, що дозволяє насолодитися справжніми смаками Карпат.

Верховина (фото: Вікіпедія)

Шешори

Однією з головних привабливостей Шешор є його природні водойми. Село відоме своїми чистими гірськими ріками та водоспадами, зокрема водоспадом Шешори, який є популярним місцем для відвідувачів.

Ці водоспади не тільки вражають своєю красою, але і створюють сприятливі умови для відпочинку та купання в літній спеку. Селище також славляться своєю автентичною гуцульською культурою та традиціями.

Місцеві жителі зберігають стародавні ремесла, такі як різьблення по дереву та ткацтво, що можна побачити на місцевих ярмарках та в майстернях. Відвідувачі можуть зануритися в атмосферу гуцульського побуту, а також придбати унікальні сувеніри.

Село також відоме своєю гастрономією. Місцеві кафе та ресторани пропонують традиційні карпатські страви, приготовлені за старовинними рецептами. Це ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися смачними домашніми стравами та відпочити в затишній атмосфері.

Шешори (фото: Вікіпедія)

Пилипець

Одна з основних привабливостей Пилипця - це його природні ресурси, зокрема гірські річки та водоспади. Особливо популярним є водоспад Шипіт, який знаходиться недалеко від села. Це одне з наймальовничіших місць у регіоні, яке привертає туристів своєю вражаючою красою і можливістю насолодитися купанням у прохолодній воді.

Пилипець також відомий своїми гірськолижними курортами. Взимку це місце перетворюється на популярний центр для любителів зимових видів спорту, з добре підготовленими трасами та сучасною інфраструктурою для лижного спорту.

Літній період також пропонує безліч можливостей для активного відпочинку, включаючи пішохідні маршрути, велосипедні прогулянки та екскурсії по навколишніх горах.

Водоспад Шипіт (фото: Вікіпедія)

Криворівня

Одна з головних перлин Криворівні - це її історичні та культурні пам’ятки. Село відоме як одне з культурних центрів гуцульської традиції. Тут розташовані численні музеї, зокрема Музей Івана Франка, де зберігаються експонати, що розповідають про життя та творчість видатного українського письменника.

Музей гуцульської магії та мистецтв також приваблює тих, хто цікавиться традиційними ремеслами та магічними обрядами гуцулів. Це ще одне селище, яке було дуже популярним серед видатних діячів культури. Природні краєвиди навколо Криворівні захоплюють своєю красою.

Гірські стежки та маршрути відкривають неймовірні панорами карпатських ландшафтів, які підходять для пішохідного туризму та активного відпочинку. Чисте гірське повітря, густі ліси та звуки природи створюють ідеальні умови для релаксації та відновлення сил. Не дарма село часто називають українськими Афінами.

Криворівня (фото: Вікіпедія)

Яблуниця

Яблуниця - це мале, але дуже затишне село, розташоване в західній частині Карпат, між Яремче і Верховиною. Воно відоме своєю природною красою, чистим гірським повітрям та традиційним гуцульським колоритом. Однією з основних переваг цього місця є його ідеальне розташування для гірських походів та екотуризму.

Мальовничі гірські стежки та численні туристичні маршрути пропонують захоплюючі прогулянки та можливість насолодитися незабутніми пейзажами Карпат. Яблуниця також відома своєю традиційною гуцульською культурою.

Місцеві жителі дбайливо зберігають свої звичаї та ремесла, що робить село цікавою точкою для культурних і етнографічних досліджень. Відвідувачі можуть ознайомитися з традиційним гуцульським життям, відвідуючи місцеві майстерні та сувенірні крамниці, де продаються унікальні вироби ручної роботи.

Яблуниця (фото: Вікіпедія)