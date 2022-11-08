Ці хитрощі допоможуть легко вийняти зламаний ключ із замка: не доведеться викликати майстра

Як вийняти зламаний ключ

У такій ситуації дуже важливо залишатися терплячим і зосередженим. Експерти кажуть, що перш ніж змінити замок, ключ завжди повинен бути у вертикальному вихідному положенні.

Також важливо бути обережним, адже може статися, що зламаний ключ прослизне ще глибше в замок.

Натисніть на ключ

Цей спосіб найпростіший, але працює тільки в тому випадку, якщо у вас є двосторонній замок і другий ключ. Варто просто "штовхнути" зламаний ключ на інший бік дверей.

Якщо у вас немає доступу до замка з іншого боку дверей, то цей спосіб не допоможе.

Допоможе викрутка

Потрібно взяти якомога тоншу викрутку, розташувати її знизу, намагаючись пройти позаду виїмки. Потім ключ можна трохи потягнути вперед, щоб його можна було захопити пінцетом, плоскогубцями або навіть кінчиками пальців.

Якщо у вас під рукою немає маленької викрутки, ви також можете спробувати використати випрямлену канцелярську скріпку або голку.

Як запобігти виникненню проблеми

Для того, щоб в якийсь момент не стати жертвою такого форс-мажору, необхідно знати кілька правил. Щоб зменшити ризик потрапляння в подібну ситуацію, слід: