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Ніколи не залишайте ключі від будинку в замку. Ось чому

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Понеділок 07 листопада 2022 17:20
Ніколи не залишайте ключі від будинку в замку. Ось чому Фото: Чому не можна залишати ключі в замку (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Багато хто звик залишати ключі в замку для того, щоб зайвий раз їх не шукати, або ж думає, що так захистять свою оселю від грабіжників. Але це помилка.

Про це пише SantePlus.

Чому ключ в замку не захистить вас

Більшість людей не знають, що набагато легше проникнути в будинок, коли ключ все ще в замку.

Самі того не підозрюючи, ви полегшуєте проникнення зловмисників у вашу квартиру. Просто тому, що злодії можуть звичайною відмичкою провернути замок. Їм навіть не потрібно буде підбирати відмичку під борозни в замку, тому що в отвір уже вставлений ключ.

Як захистити дім від злодіїв

Не пошкодуйте гроші на міцні броньовані двері. Часто з першого погляду навіть вигляд таких дверей відразу відлякує потенційного злодія. Зробіть ставку на віконні грати або хоча б протизламні віконниці, особливо якщо ви живете на першому поверсі.

Підтримуйте добрі стосунки з сусідами. Зокрема, під час вашої тимчасової відсутності, вони зможуть придивитися за будинком чи квартирою, і повідомлять у разі чого поліцію.

Не соромтеся дати сусідові, якому довіряєте, пару ключів, щоб він час від часу навідувався. Якщо цього не зробити, грабіжники можуть примітити ваш дім, як такий, де ніхто не з'являється.

Якщо у вас є можливість, встановіть камери відеоспостереження поза домом. У разі крадіжки це найпрактичніший спосіб розпізнати грабіжників.

Раніше ми писали, що в жодному разі не можна робити в будинку, щоб не накликати біду.

Також читайте, в які дні не можна прибирати в будинку.

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