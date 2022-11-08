Эти хитрости помогут легко вынуть сломанный ключ из замка: не придется вызывать мастера

Как вынуть сломанный ключ

В такой ситуации очень важно оставаться терпеливым и сосредоточенным. Эксперты говорят, что прежде чем сменить замок, ключ всегда должен быть в вертикальном исходном положении.

Также важно быть осторожным, ведь может случиться, что сломанный ключ проскользнет еще глубже в замок.

Нажмите на ключ

Этот способ самый простой, но работает только в том случае, если у вас есть двухсторонний замок и второй ключ. Следует просто "толкнуть" сломанный ключ на другую сторону двери.

Если у вас нет доступа к замку с другой стороны двери, то этот метод не поможет.

Поможет отвертка

Нужно взять как можно более тонкую отвертку, расположить ее снизу, пытаясь пройти за выемкой. Затем ключ можно немного потянуть вперед, чтобы его можно было захватить пинцетом, плоскогубцами или даже кончиками пальцев.

Если у вас нет маленькой отвертки под рукой, вы также можете попробовать использовать выпрямленную канцелярскую скрепку или иглу.

Как предотвратить возникновение проблемы

Для того чтобы в какой-то момент не стать жертвой такого форс-мажора, необходимо знать несколько правил. Чтобы снизить риск попадания в подобную ситуацию, следует: