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Ці хитрощі допоможуть легко вийняти зламаний ключ із замка: не доведеться викликати майстра

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Вівторок 08 листопада 2022 19:03
Ці хитрощі допоможуть легко вийняти зламаний ключ із замка: не доведеться викликати майстра Як вийняти зламаний ключ з замка (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо через необережність занадто сильно натиснути на ключ у замку, то він може зламатися та застрягти всередині. Перш ніж викликати спеціалістів, можна спробувати кілька способів, які можуть заощадити гроші.

Про це пише SantePlus.

Як вийняти зламаний ключ

У такій ситуації дуже важливо залишатися терплячим і зосередженим. Експерти кажуть, що перш ніж змінити замок, ключ завжди повинен бути у вертикальному вихідному положенні.

Також важливо бути обережним, адже може статися, що зламаний ключ прослизне ще глибше в замок.

Натисніть на ключ

Цей спосіб найпростіший, але працює тільки в тому випадку, якщо у вас є двосторонній замок і другий ключ. Варто просто "штовхнути" зламаний ключ на інший бік дверей.

Якщо у вас немає доступу до замка з іншого боку дверей, то цей спосіб не допоможе.

Допоможе викрутка

Потрібно взяти якомога тоншу викрутку, розташувати її знизу, намагаючись пройти позаду виїмки. Потім ключ можна трохи потягнути вперед, щоб його можна було захопити пінцетом, плоскогубцями або навіть кінчиками пальців.

Якщо у вас під рукою немає маленької викрутки, ви також можете спробувати використати випрямлену канцелярську скріпку або голку.

Як запобігти виникненню проблеми

Для того, щоб в якийсь момент не стати жертвою такого форс-мажору, необхідно знати кілька правил. Щоб зменшити ризик потрапляння в подібну ситуацію, слід:

  • встановлювати виключно якісні замки;
  • періодично проводити чистку замкової щілини від сміття (рекомендується також повісити на замок спеціальну кришечку, яка захистить його від бруду);
  • вчасно змащувати замок спеціальними маслами і засобами проти появи корозії;
  • по можливості встановити два замки, які не залежать одне від одного;
  • використовувати ключ виключно за призначенням.

Раніше ми повідомляли, чому не можна залишати ключ від будинку в замку.

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