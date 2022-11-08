ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти хитрости помогут легко вынуть сломанный ключ из замка: не придется вызывать мастера

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 19:03
Эти хитрости помогут легко вынуть сломанный ключ из замка: не придется вызывать мастера Как вынуть сломанный ключ из замка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если по неосторожности слишком сильно нажать на ключ в замке, то он может сломаться и застрять внутри. Прежде чем вызвать специалистов, можно попробовать несколько способов, которые могут сэкономить деньги.

Об этом пишет SantePlus.

Как вынуть сломанный ключ

В такой ситуации очень важно оставаться терпеливым и сосредоточенным. Эксперты говорят, что прежде чем сменить замок, ключ всегда должен быть в вертикальном исходном положении.

Также важно быть осторожным, ведь может случиться, что сломанный ключ проскользнет еще глубже в замок.

Нажмите на ключ

Этот способ самый простой, но работает только в том случае, если у вас есть двухсторонний замок и второй ключ. Следует просто "толкнуть" сломанный ключ на другую сторону двери.

Если у вас нет доступа к замку с другой стороны двери, то этот метод не поможет.

Поможет отвертка

Нужно взять как можно более тонкую отвертку, расположить ее снизу, пытаясь пройти за выемкой. Затем ключ можно немного потянуть вперед, чтобы его можно было захватить пинцетом, плоскогубцами или даже кончиками пальцев.

Если у вас нет маленькой отвертки под рукой, вы также можете попробовать использовать выпрямленную канцелярскую скрепку или иглу.

Как предотвратить возникновение проблемы

Для того чтобы в какой-то момент не стать жертвой такого форс-мажора, необходимо знать несколько правил. Чтобы снизить риск попадания в подобную ситуацию, следует:

  • устанавливать исключительно качественные замки;
  • периодически производить чистку замочной скважины от мусора (рекомендуется также повесить на замок специальную крышечку, которая защитит его от грязи);
  • своевременно смазывать замок специальными маслами и средствами против появления коррозии;
  • по возможности установить два замка, которые не зависят друг от друга;
  • использовать ключ исключительно по назначению.

Ранее мы сообщали, почему нельзя оставлять ключ от дома в замке.

Также мы писали, как открыть авто, если примерзли двери или замерзли замки.

Читайте РБК-Украина в Google News
замок ключ двері