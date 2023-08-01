Ці фрази ніколи не можна казати жінкам, інакще стосункам прийде кінець

Деякі чоловічі фрази можуть віддалити жінку або взагалі її відштовхнути від свого коханого. Це призводить до значного погіршення стосунків або взагалі до розриву.

Про те, що ніколи не можна казати жінці - читайте в матеріалі Styler.

Мама готує краще

Така фраза може призвести до великої кількості конфліктів надалі. В такі моменти не варто чекати від жінки покірного мовчання. Ці 3 слова кохана пам'ятатиме довгий час і потім буде нагадувати про це знову і знову.

В жодному разі порівнювати кохану з кимось не можна, оскільки кожна жінка прагне бути найкращою для свого чоловіка, ніяк інакше.

Я, звісно, люблю тебе, але...

Після цього вислову жінка почне сумніватись в почуттях коханого та буде думати, що прихильність потрібно заслужити.

Якщо назріли якісь проблеми в стосунках, краще обговорити їх разом. Однак не варто освідчуватись в коханні та при цьому докоряти.

В тебе така красива подруга

Цим ви підпишете собі "смертний вирок". Багато жінок відразу йдуть від таких любителів робити компліменти. Це одна з найжахливіших фраз, після якої кохана буде думати, що чоловікові подобається подруга.

До того ж вона буде вважати, що її коханий може бути здатний на зраду. Краще не робити такі компліменти та з обережністю говорити про її подруг.

Раніше ти мала кращий вигляд

Критикувати фігуру жінки, тим паче яка народила дітей - найгірше, що можна робити в стосунках. Насправді кожна людина щодня дивиться на себе в дзеркало і бачить, як вона виглядає.

Краще проявіть свою любов, прийняття та розуміння. Кохана жінка завжди красива і має добрий вигляд. Особливо важливо, якщо чути про це вона буде саме від вас. Краса в очах того, хто дивиться.

Мене дратують твої подруги

Дуже часто можуть не подобатись друзі коханої людини - і це нормально. Жінці також можуть не подобатись ваші приятелі, але про це вона не скаже.

Якщо не ладнаються стосунки з подругами дружини, то треба знайти спосіб це виправити. Жінці потрібно спілкуватись з подругами. Позбавляти її цього ні в якому разі не можна, такі обмеження приведуть стосунки у безвихідь.