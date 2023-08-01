Эти фразы никогда нельзя говорить женщинам, иначе отношениям придет конец

Некоторые мужские фразы могут отдалить женщину или вообще оттолкнуть ее от своего любимого. Это приводит к значительному ухудшению отношений или вообще к разрыву.

О том, что никогда нельзя говорить женщине - читайте в материале Styler.

Мама готовит лучше

Такая фраза может привести к большому количеству конфликтов в дальнейшем. В такие моменты не стоит ждать от женщины покорного молчания. Эти 3 слова любимая будет помнить долгое время и потом будет напоминать об этом снова и снова.

В любом случае сравнивать любимую с кем нельзя, поскольку каждая женщина стремится быть лучшей для своего мужчины, никак иначе.

Я, конечно, люблю тебя, но...

После этой фразы женщина станет сомневаться в чувствах любимого и будет думать, что привязанность нужно заслужить.

Если назрели какие-либо проблемы в отношениях, лучше обсудить их вместе. Однако не стоит признаваться в любви и при этом упрекать.

У тебя такая красивая подруга

Этим вы подпишете себе "смертный приговор". Многие женщины сразу уходят от таких любителей делать комплименты. Это одна из самых ужасных фраз, после которой возлюбленная будет думать, что мужчине нравится подруга.

К тому же она будет считать, что ее возлюбленный будет способен на измену. Лучше не делать такие комплименты и с осторожностью говорить о ее подругах.

Раньше ты выглядела лучше

Критиковать фигуру женщины, тем более, которая родила детей - самое неприятное, что можно делать в отношениях. На самом деле каждый человек каждый день смотрит на себя в зеркало и видит, как он выглядит.

Лучше проявите свою любовь, принятие и понимание. Любимая женщина всегда красива и хорошо выглядит Особенно важно, если слышать об этом она будет именно от вас. Красота в глазах смотрящего.

Меня раздражают твои подруги

Очень часто нам могут не нравиться друзья любимого человека - и это нормально. Женщине могут не нравиться ваши приятели, но об этом она не скажет.

Если не ладятся отношения с подругами жены, нужно найти способ это исправить. Женщине нужно общаться с подругами. Лишать ее этого ни в коем случае нельзя, такие ограничения приведут отношения в тупик.