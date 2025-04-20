Ці фільми стануть хітами: 10 гарячих прем'єр, які не можна пропустити

Від культових продовжень до супергероїв нового покоління! Ці новинки кіно весняно-літнього сезону точно вразять глядачів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найочікуваніші прем'єри, які не можна пропустити.
Бред Пітт повертається на екрани в ролі колишнього перегонника Формули-1, який знову сідає за кермо. Фільм обіцяє разючі перегони та драматичну історію.
Прем’єра: 26 червня
Американська спортивна комедія з Адамом Сендлером у головній ролі. У продовженні стрічки герой зіштовхується з новими викликами на гольфовому полі.
Прем’єра: 25 липня
Режисер Джеймс Ганн презентує новий погляд на легендарну історію про відомого супергероя. Цього разу в ролі Людини зі сталі Девід Коренсвет, а в ролі Лоїс Лейн - Рейчел Броснаген.
Прем’єра: 11 липня
Марвел представляє команду антигероїв, які об'єднуються задля виконання небезпечної місії. На глядачів чекають неймовірні пригоди зі знайомими обличчями, серед яких Олена Бєлова, Бакі Барнс та інші.
Прем’єра: 1 травня
Глядачів чекають захопливі пригоди з улюбленим героєм у фінальній частині франшизи. Том Круз знову в ролі Ітана Ганта здійснюватиме неможливе.
Прем'єра: 22 травня
Нова адаптація легендарного мультфільму про дружбу дівчинки Ліло та інопланетянина Стіча. Картина обіцяє пригодницький сюжет та зворушливі моменти.
Прем'єра: 22 травня
Джекі Чан і Ральф Маччіо об’єднуються у культовій франшизі, щоб навчити наступне покоління традиціям бойових мистецтв.
Прем’єра: 5 червня
Знаменита комедія з Ліндсі Лохан про обмін тілами між матір'ю та донькою знову зарядить позитивом. Події розгортатимуться через роки, коли родина стала більшою.
Прем’єра: 7 серпня
Найвідоміші супергерої повертаються на великі екрани. Marvel представляє нову історію про фантастичну четвірку, яка рятуватиме світ від небезпечної загрози.
Прем’єра: 24 липня
Нова версія відомої комедії з Ліамом Нісоном в образі детектива Френка Дреббіна. На глядачів чекає порція гумору та веселих пригод!
Прем’єра: 1 серпня
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