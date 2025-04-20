Ці фільми стануть хітами: 10 гарячих прем'єр, які не можна пропустити

"Формула 1"

Бред Пітт повертається на екрани в ролі колишнього перегонника Формули-1, який знову сідає за кермо. Фільм обіцяє разючі перегони та драматичну історію.

Прем’єра: 26 червня



"Щасливчик Гілмор 2"

Американська спортивна комедія з Адамом Сендлером у головній ролі. У продовженні стрічки герой зіштовхується з новими викликами на гольфовому полі.

Прем’єра: 25 липня



"Супермен"

Режисер Джеймс Ганн презентує новий погляд на легендарну історію про відомого супергероя. Цього разу в ролі Людини зі сталі Девід Коренсвет, а в ролі Лоїс Лейн - Рейчел Броснаген. ​

Прем’єра: 11 липня



"Громовержці"

Марвел представляє команду антигероїв, які об'єднуються задля виконання небезпечної місії. На глядачів чекають неймовірні пригоди зі знайомими обличчями, серед яких Олена Бєлова, Бакі Барнс та інші. ​

Прем’єра: 1 травня



"Місія нездійсненна 8"

Глядачів чекають захопливі пригоди з улюбленим героєм у фінальній частині франшизи. Том Круз знову в ролі Ітана Ганта здійснюватиме неможливе.

Прем'єра: 22 травня



"Ліло і Стіч"

Нова адаптація легендарного мультфільму про дружбу дівчинки Ліло та інопланетянина Стіча. Картина обіцяє пригодницький сюжет та зворушливі моменти.

Прем'єра: 22 травня



"Карате Кід: Легенди​"

Джекі Чан і Ральф Маччіо об’єднуються у культовій франшизі, щоб навчити наступне покоління традиціям бойових мистецтв.

Прем’єра: 5 червня



"Ще одна шалена п'ятниця"

Знаменита комедія з Ліндсі Лохан про обмін тілами між матір'ю та донькою знову зарядить позитивом. Події розгортатимуться через роки, коли родина стала більшою. ​

Прем’єра: 7 серпня



"Фантастична четвірка: Перші кроки"

Найвідоміші супергерої повертаються на великі екрани. Marvel представляє нову історію про фантастичну четвірку, яка рятуватиме світ від небезпечної загрози.

Прем’єра: 24 липня



"Голий пістолет"

Нова версія відомої комедії з Ліамом Нісоном в образі детектива Френка Дреббіна. На глядачів чекає порція гумору та веселих пригод!

Прем’єра: 1 серпня