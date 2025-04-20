Эти фильмы станут хитами: 10 горячих премьер, которые нельзя пропустить

"Формула 1"

Брэд Питт возвращается на экраны в роли бывшего гонщика Формулы-1, который снова садится за руль. Фильм обещает впечатляющие гонки и драматическую историю.

Премьера: 26 июня



"Счастливчик Гилмор 2"

Американская спортивная комедия с Адамом Сэндлером в главной роли. В продолжении ленты герой сталкивается с новыми вызовами на гольфовом поле.

Премьера фильма состоялась: 25 июля



"Супермен"

Режиссер Джеймс Ганн представляет новый взгляд на легендарную историю об известном супергерое. На этот раз в роли Человека из стали Дэвид Коренсвет, а в роли Лоис Лейн - Рэйчел Броснаген.

Премьера: 11 июля



"Громовержцы"

Марвел представляет команду антигероев, которые объединяются для выполнения опасной миссии. Зрителей ждут невероятные приключения со знакомыми лицами, среди которых Елена Белова, Баки Барнс и другие.

Премьера: 1 мая



"Миссия невыполнима 8"

Зрителей ждут захватывающие приключения с любимым героем в финальной части франшизы. Том Круз снова в роли Итана Ганта будет совершать невозможное.

Премьера: 22 мая



"Лило и Стич"

Новая адаптация легендарного мультфильма о дружбе девочки Лило и инопланетянина Стича. Картина обещает приключенческий сюжет и трогательные моменты.

Премьера: 22 мая



"Каратэ Кид: Легенды"

Джеки Чан и Ральф Маччио объединяются в культовой франшизе, чтобы научить следующее поколение традициям боевых искусств.

Премьера: 5 июня



"Еще одна безумная пятница"

Знаменитая комедия с Линдси Лохан об обмене телами между матерью и дочерью снова зарядит позитивом. События будут разворачиваться спустя годы, когда семья стала больше.

Премьера: 7 августа



"Фантастическая четверка: Первые шаги"

Самые известные супергерои возвращаются на большие экраны. Marvel представляет новую историю о фантастической четверке, которая будет спасать мир от опасной угрозы.

Премьера фильма: 24 июля



"Голый пистолет"

Новая версия известной комедии с Лиамом Нисоном в образе детектива Фрэнка Дрэббина. Зрителей ждет порция юмора и веселых приключений!

Премьера: 1 августа