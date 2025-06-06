Ці фільми стали вірусними в TikTok: обов'язково подивіться!

"Фільм: Minecraft"

Картина 2025 року за мотивами культової гри з Джейсоном Момоа та Джеком Блеком у головній ролі. Сцена з "chicken jockey" стала вірусною в мережі та спричинила хаос у кінотеатрах.



"Грішники"

Вампірський фільм жаху з Майклом Б. Джорданом завірусився в TikTok не лише завдяки гострому сюжету, який претендує на "Оскар". Особливу увагу прикувала сцена з ірландським танцем, яку почали повторювати юзери.



"Ліло і Стіч"

Рімейк популярного мультфільму вже вийшов і користувачі взялися масово створювати зворушливі та кумедні відеороли з головним героєм. Стіч - улюбленець глядачів, якого зворушливо називають "My Shayla".



"Суперники"

Спортивна драма с Зендеєю в головній ролі підкорила сюжетом та гучними фразами, які швидко заполонили стрічку TikTok. Користувачі ділилися атмосферними відео, драматичними сценками та реакціями на фінал. Не обходилося й без мемів.



"Солтберн"

Психологічний трилер про одержимість багатством і молодістю став справжнім феноменом серед глядачів. Найвіруснішими стали танець під пісню "Murder on the Dancefloor", сцена у ванні та на газоні.



"Дюна: частина друга"

Фантастичний бойовик з Тімоті Шаламе та Зендеєю підкорив користувачів та надихнув на створення мемів, косплеїв та навіть батлів.



"Пункт призначення: Родове прокляття"

Новий фільм з легендарної франшизи став одним з найобговорюваніших серед користувачів мережі. Відео з реакціями на моменти з фільму набирають десятки тисячі переглядів, а фінал картини породив купу теорій та фан-роликів про зв'язок нової частини з першою.