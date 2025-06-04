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Ці фільми дарують справжній літній настрій: переглянете ще не раз

Середа 04 червня 2025 19:45
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Ці фільми дарують справжній літній настрій: переглянете ще не раз Найкращі фільми з літнім вайбом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ці фільми занурять в атмосферу літніх пригод, юності та мрій. Ідеально для вечора, коли хочеться розслабитися та відчути натхнення.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує фільми з літнім вайбом, які захочеться передивитися не раз.

"Монте Карло"

Легка романтична комедія про здійснення мрій та пригоди. Грей, її зведена сестра та найкраща подруга відправляються у довгоочікувану відпустку до Парижа. Раптом Грейс плутають із багатою спадкоємицею, що відкриває перед дівчатами нові можливості для розкішного відпочинку.


"Літній табір"

Три найкращі подруги возз'єднуються в літньому таборі, що призводить до низки неочікуваних пригод та відкритті. Зрозуміло лише одне: жінки досі потребують одна одної й літній табір нагадує чому.

"Джинси-талісман"

Чотири подруги, які з дитинства нерозлучні, змушені провести літо нарізно. На порятунок їхній дружбі приходять чарівні джинси. Вони ідеально підходять кожній з них та привертають удачу.


"Літо – це маленьке життя"

Кумедна історія про життя дівчинки-підлітка, яка раптово дізнається родинні таємниці. Після втрати бабусі її уявлення про сім'ю змінюються. Водночас вона переживає складнощі першого кохання, невпевненість та спроби зрозуміти, хто вона є насправді.


"Літні дні"

Чотири подружки переживають останні дні літа і дитинства. Вже скоро вони розпочнуть навчання у середній школі. Героїні борються з суворою правдою дорослішання і вирушають у таємничу пригоду.

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