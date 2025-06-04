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Эти фильмы дарят настоящее летнее настроение: пересмотрите еще не раз

Среда 04 июня 2025 19:45
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Эти фильмы дарят настоящее летнее настроение: пересмотрите еще не раз Лучшие фильмы с летним вайбом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Эти фильмы погрузят в атмосферу летних приключений, юности и мечты. Идеально для вечера, когда хочется расслабиться и почувствовать вдохновение.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает фильмы с летним вайбом, которые захочется пересмотреть не раз.

"Монте Карло"

Легкая романтическая комедия об исполнении желаний и приключениях. Грей, ее сводная сестра и лучшая подруга отправляются в долгожданный отпуск в Париж. Вдруг Грейс путают с богатой наследницей, что открывает перед девушками новые возможности для роскошного отдыха.


"Летний лагерь"

Три лучшие подруги воссоединяются в летнем лагере, что приводит к ряду неожиданных приключений и открытии. Ясно лишь одно: женщины до сих пор нуждаются друг в друге и летний лагерь напоминает почему.

"Джинсы-талисман"

Четыре подруги, которые с детства неразлучны, вынуждены провести лето порознь. На спасение их дружбе приходят волшебные джинсы. Они идеально подходят каждой из них и привлекают удачу.


"Лето - это маленькая жизнь"

Забавная история о жизни девочки-подростка, которая внезапно узнает семейные тайны. После потери бабушки ее представления о семье меняются. В то же время она переживает сложности первой любви, неуверенность и попытки понять, кто она есть на самом деле.


"Летние дни"

Четыре подружки переживают последние дни лета и детства. Уже скоро они начнут обучение в средней школе. Героини борются с суровой правдой взросления и отправляются в таинственное приключение.

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