Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)

Взуттєві бренди пропонують на цю осінь і зиму широкий асортимент моделей на будь-який смак. Втім навіть дороге і якісне взуття не завжди має стильний вигляд. При його виборі варто зважати на 5 важливих критеріїв.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Аlena Miasoed в Instagram.
"У вас бувало таке, що купуєш взуття, ніби сучасне, шкіряне, відомого бренду, а виглядає воно якось не дуже? Ось 5 деталей, які псують взуття", - пише стиліст.
Зважайте на ці елементи взуття:
"Вибирайте взуття висотою під коліно. Враховуйте, щоб взуття стисло сиділо на щиколотці. Вибирайте лаконічні моделі з мінімумом фурнітури, або взагалі без неї", - радить стиліст.
Також вона наголошує, що не варто купувати взуття із занадто широким горлом.
"Зберігайте цю шпаргалку по взуттю на холодну пору року та ділиться з подругами", - додає експерт.
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