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Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)

Как выбрать стильную обувь на осень и зиму (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Обувные бренды предлагают на эту осень и зиму широкий ассортимент моделей на любой вкус. Но даже дорогая и качественная обувь не всегда выглядит стильно. При ее выборе следует учитывать 5 важных критериев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Аlena Miasoed в Instagram.

5 деталей, которые портят обувь

"У вас бывало такое, что покупаешь обувь, будто современную, кожаную, известного бренда, а выглядит она как-то не очень? Вот 5 деталей, которые портят обувь", - пишет стилист.

Примите во внимание эти элементы обуви:

  • сапоги "гармошка" визуально расширяют ногу
  • обувь, которая имеет широкое горло, визуально увеличивает лодыжку и делает ноги полнее
  • сапоги на уровне самой широкой части икры расширяют ноги
  • неактуальная фурнитура на обуви упрощает образ в целом. Лишняя фурнитура, нити, заклепки могут "конфликтовать" с другими элементами одежды
  • угол кроя также имеет значение - старайтесь, чтобы крой обуви повторял естественный изгиб вашей ноги

Как выбрать стильную обувь (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Как правильно выбрать обувь

"Выбирайте обувь высотой под колено. Учитывайте, чтобы обувь сжато сидела на лодыжке. Выбирайте лаконичные модели с минимумом фурнитуры, или вообще без нее", - советует стилист.

Также она отмечает, что не стоит покупать обувь со слишком широким горлом.

"Сохраняйте эту шпаргалку по обуви на холодное время года и делитесь с подругами", - добавляет эксперт.

Как выбрать стильную обувь (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Раньше мы писали о том, какие шапки не следует покупать на эту осень и зиму.

Читайте также о том, какие вещи будут в моде этой осенью.

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