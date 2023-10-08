Стилістка показала, які шапки варто купувати на цей сезон, а яких краще уникати (фото)

Вдало підібрати шапку доволі складно. Бо в залежності від форми обличчя, рис та обʼємів - шапка, або ваш елемент гардероба, або треба шукати альтернативу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram .

Якими правилами користуватися при виборі шапки

"Чим крупніше обличчя, тим вільніша й обʼємніша шапка. В ідеалі, щоб між вами та шапкою вільно пролазило два пальці", - радить стиліст.

Вона зазначає, якщо у вас кирпатий носик, обʼємні щічки, округла форма обличчя - то обовʼязково, щоб у шапки був відворот. Бо шапка в один шар зробить личко ще обʼємнішим.

"Якщо обличчя кругле, або має багато округлих рис - щічки, обʼємне підборіддя, кругла форма, то обовʼязковим є невеличкий обʼєм згори. Щоб шапка ніби трохи вас витягувала", - пояснює Шевченко.

Чим крупніше личко - тим більша вʼязка. Тільки в межах розумного. Трикотажні одношарові шапки точно не допоможуть скорегувати крупні риси.

Такі варіанти шапок не варто вибирати (скриншот)

"Актуальна шапка має бути однотонна, щільної вʼязки, без бубонів, стразів, хутра, наліпок і вишивки. Мінімалістична шапка це напевно моя єдина рекомендація як зимової бази, яка личить більшості", - каже Шевченко.

Також вона радить міряти шапку без макіяжу та зі зібраним волоссям, щоб побачити, як вона буде дійсно на вас виглядати.

"Бо не кожен день ви малюєтесь та розпускаєте коси. А шапка повинна виглядати пристойно навіть, якщо ви не виспались, не поснідали, чи просто злі", - пояснює стиліст.

Актуальні моделі шапок (скриншот)

Вона додає, що шапки личать дівчатам в обличчі яких багато прямих ліній, виразні вилиці, та дрібні риси обличчя.

"Бо шапка округла та обʼємна, мʼяка. Тому на тлі такої фактури "кутасте" личко виглядає гармонійно", - каже стиліст.

Моделі шапок, які уже не актуальні (скриншот)