Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)

Взуттєві бренди пропонують на цю осінь і зиму широкий асортимент моделей на будь-який смак. Втім навіть дороге і якісне взуття не завжди має стильний вигляд. При його виборі варто зважати на 5 важливих критеріїв.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Аlena Miasoed в Instagram .

5 деталей, які псують взуття

"У вас бувало таке, що купуєш взуття, ніби сучасне, шкіряне, відомого бренду, а виглядає воно якось не дуже? Ось 5 деталей, які псують взуття", - пише стиліст.

Зважайте на ці елементи взуття:

чоботи "гармошка" візуально розширюють ногу

взуття, яке має широке горло, візуально збільшує щиколотку і робить ноги повнішими

чоботи на рівні найширшої частини литки розширюють ноги

неактуальна фурнітура на взутті спрощує образ в цілому. Зайва фурнітура, нитки, заклепки можуть "конфліктувати" з іншими елементами одягу

кут крою також має значення - намагайтеся, щоб крій взуття повторював природний вигин вашої ноги

Як вибрати стильне взуття (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Як правильно вибрати взуття

"Вибирайте взуття висотою під коліно. Враховуйте, щоб взуття стисло сиділо на щиколотці. Вибирайте лаконічні моделі з мінімумом фурнітури, або взагалі без неї", - радить стиліст.

Також вона наголошує, що не варто купувати взуття із занадто широким горлом.

"Зберігайте цю шпаргалку по взуттю на холодну пору року та ділиться з подругами", - додає експерт.

Як вибрати стильне взуття (фото: Instagram.com/alena_miasoed)