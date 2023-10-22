Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)
Взуттєві бренди пропонують на цю осінь і зиму широкий асортимент моделей на будь-який смак. Втім навіть дороге і якісне взуття не завжди має стильний вигляд. При його виборі варто зважати на 5 важливих критеріїв.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Аlena Miasoed в Instagram.
5 деталей, які псують взуття
"У вас бувало таке, що купуєш взуття, ніби сучасне, шкіряне, відомого бренду, а виглядає воно якось не дуже? Ось 5 деталей, які псують взуття", - пише стиліст.
Зважайте на ці елементи взуття:
- чоботи "гармошка" візуально розширюють ногу
- взуття, яке має широке горло, візуально збільшує щиколотку і робить ноги повнішими
- чоботи на рівні найширшої частини литки розширюють ноги
- неактуальна фурнітура на взутті спрощує образ в цілому. Зайва фурнітура, нитки, заклепки можуть "конфліктувати" з іншими елементами одягу
- кут крою також має значення - намагайтеся, щоб крій взуття повторював природний вигин вашої ноги
Як вибрати стильне взуття (фото: Instagram.com/alena_miasoed)
Як правильно вибрати взуття
"Вибирайте взуття висотою під коліно. Враховуйте, щоб взуття стисло сиділо на щиколотці. Вибирайте лаконічні моделі з мінімумом фурнітури, або взагалі без неї", - радить стиліст.
Також вона наголошує, що не варто купувати взуття із занадто широким горлом.
"Зберігайте цю шпаргалку по взуттю на холодну пору року та ділиться з подругами", - додає експерт.
Як вибрати стильне взуття (фото: Instagram.com/alena_miasoed)
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