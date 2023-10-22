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Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)

Неділя 22 жовтня 2023 19:04
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Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото) Як вибрати стильне взуття на осінь та зиму (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Взуттєві бренди пропонують на цю осінь і зиму широкий асортимент моделей на будь-який смак. Втім навіть дороге і якісне взуття не завжди має стильний вигляд. При його виборі варто зважати на 5 важливих критеріїв.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Аlena Miasoed в Instagram.

5 деталей, які псують взуття

"У вас бувало таке, що купуєш взуття, ніби сучасне, шкіряне, відомого бренду, а виглядає воно якось не дуже? Ось 5 деталей, які псують взуття", - пише стиліст.

Зважайте на ці елементи взуття:

  • чоботи "гармошка" візуально розширюють ногу
  • взуття, яке має широке горло, візуально збільшує щиколотку і робить ноги повнішими
  • чоботи на рівні найширшої частини литки розширюють ноги
  • неактуальна фурнітура на взутті спрощує образ в цілому. Зайва фурнітура, нитки, заклепки можуть "конфліктувати" з іншими елементами одягу
  • кут крою також має значення - намагайтеся, щоб крій взуття повторював природний вигин вашої ноги

Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)Як вибрати стильне взуття (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Як правильно вибрати взуття

"Вибирайте взуття висотою під коліно. Враховуйте, щоб взуття стисло сиділо на щиколотці. Вибирайте лаконічні моделі з мінімумом фурнітури, або взагалі без неї", - радить стиліст.

Також вона наголошує, що не варто купувати взуття із занадто широким горлом.

"Зберігайте цю шпаргалку по взуттю на холодну пору року та ділиться з подругами", - додає експерт.

Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)Ці деталі псують взуття. Стилістка показала, які моделі не варто купувати на зиму (фото)Як вибрати стильне взуття (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Раніше ми писали про те, які шапки не варто купувати на цю осінь і зиму.

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