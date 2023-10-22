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Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)

Воскресенье 22 октября 2023 19:04
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Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото) Как выбрать стильную обувь на осень и зиму (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Обувные бренды предлагают на эту осень и зиму широкий ассортимент моделей на любой вкус. Но даже дорогая и качественная обувь не всегда выглядит стильно. При ее выборе следует учитывать 5 важных критериев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Аlena Miasoed в Instagram.

5 деталей, которые портят обувь

"У вас бывало такое, что покупаешь обувь, будто современную, кожаную, известного бренда, а выглядит она как-то не очень? Вот 5 деталей, которые портят обувь", - пишет стилист.

Примите во внимание эти элементы обуви:

  • сапоги "гармошка" визуально расширяют ногу
  • обувь, которая имеет широкое горло, визуально увеличивает лодыжку и делает ноги полнее
  • сапоги на уровне самой широкой части икры расширяют ноги
  • неактуальная фурнитура на обуви упрощает образ в целом. Лишняя фурнитура, нити, заклепки могут "конфликтовать" с другими элементами одежды
  • угол кроя также имеет значение - старайтесь, чтобы крой обуви повторял естественный изгиб вашей ноги

Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)Как выбрать стильную обувь (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Как правильно выбрать обувь

"Выбирайте обувь высотой под колено. Учитывайте, чтобы обувь сжато сидела на лодыжке. Выбирайте лаконичные модели с минимумом фурнитуры, или вообще без нее", - советует стилист.

Также она отмечает, что не стоит покупать обувь со слишком широким горлом.

"Сохраняйте эту шпаргалку по обуви на холодное время года и делитесь с подругами", - добавляет эксперт.

Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)Эти детали портят обувь. Стилистка показала, какие модели не стоит покупать на зиму (фото)Как выбрать стильную обувь (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Раньше мы писали о том, какие шапки не следует покупать на эту осень и зиму.

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