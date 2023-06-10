Ці чоловіки за знаком Зодіаку визнані найбільш ненадійними

Рак

Раки вважаються прекрасними сім'янинами, які і з дітьми посидять, і обід приготують, і тещі допоможуть. При цьому, їх найбільший недолік - нерішучість, невпевненість, м'якотілість.

А все тому, що Раки дуже прив'язані до своїх мам, тому не дивуйтеся, якщо слово матері завжди буде для нього законом. Попри велику кількість позитивних якостей, дружина Рака рідко може сказати, що життя з ним - "як за кам'яною стіною".

Терези

Чоловіки-Терези - розумні, розважливі, розсудливі. Вони - прекрасні друзі і товариші, з якими ніколи не засумуєш. Однак з таким чоловіком зможе ужитися тільки сильна жінка, яка вкладе в нього чимало зусиль.

Чоловіка, народженого під цим знаком, доведеться мотивувати на вчинки, адже вони нерідко ледачі, і люблять мотивувати свою бездіяльність установками на кшталт "щастя не в грошах".

Риби

Риби - це чоловіки, що ширяють в хмарах. У своїх думках вони - успішні і сильні особистості. Але, щоб втілити ці мрії в життя, потрібно багато сил і часу.

З цієї причини Рибам простіше зійтися з сильною жінкою, яка буде "тягнути" на собі всю сім'ю. А він продовжить марити про неймовірне, адже мрії повинні колись збуватися...