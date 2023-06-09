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Топ-5 кращих батьків за знаком Зодіаку. Хто ці ідеальні чоловіки

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П'ятниця 09 червня 2023 21:20
Топ-5 кращих батьків за знаком Зодіаку. Хто ці ідеальні чоловіки Гороскоп кращих татусів за знаком Зодіаку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про найкращих батьків серед чоловіків за знаком Зодіаку. Астрологи кажуть, що таких серед всього зодіакального кругу аж п'ятеро, тож вибирати є з кого.

Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.

Телець

Він терплячий, практичний і раціональний, а це означає, що він впорається з будь-якими примхами дитини. Завдяки залізній витримці він може бути спокійним в будь-якій ситуації, а життєвий досвід і мудрість допомагають йому вкладати у виховання малюка все найкраще.

З дівчатками Телець ніжний і спокійний, а от з хлопчиками - трішки суворий. З усім тим для своїх дітлахів тато-Телець готовий на все!

Діва

Найголовніша перевага тата-Діви - це те, що для своїх дітей він ладен звернути гори. Він досить суворий, і навіть може висловлювати критику на адресу близьких, але робить це досить м'яко.

Іноді він може бути прискіпливий, але не варто на це ображатися. Його по-справжньому турбує майбутнє дітей, тому він іноді може перегинати палицю.

Терези

Татусі-Терези - справжні естети. Вони цінують красу, і з дитинства намагаються прищеплювати дітям любов до мистецтва.

Часом Терези бувають нерішучі і м'якотілі, але все це тому, що вони бояться якось нашкодити дитині. Іноді дітки сідають йому на шию, але він дуже швидко це присікає.

Козеріг

Якщо Козероги балують дітей, то роблять це в міру. В цілому, вони досить раціональні і практичні татусі, які ледь не з пелюшок налаштовують дітей на успіх.

Коли у Козерога з'являються діти, він із суворого і досить жорсткого чоловіка перетворюється на доброго татуся.

Водолій

Татусі-Водолії терпіти не можуть жити за розкладом, але це не заважає бути їм прекрасними батьками. Дух авантюризму і жага пригод тягнуть його куди-небудь, аби тільки не сидіти на місці: в гори, в подорожі, на прогулянки.

Він не сидить вдома і не дозволяє лінуватися своїм дітям, тож з таким татом не засумуєш.

Раніше ми писали, яких жінок за знаком Зодіаку найбільше бояться чоловіки.

Також повідомлялося, яких знаків Зодіаку найменше у світі.

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