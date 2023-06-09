Топ-5 кращих батьків за знаком Зодіаку. Хто ці ідеальні чоловіки
Гороскоп розповість про найкращих батьків серед чоловіків за знаком Зодіаку. Астрологи кажуть, що таких серед всього зодіакального кругу аж п'ятеро, тож вибирати є з кого.
Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.
Телець
Він терплячий, практичний і раціональний, а це означає, що він впорається з будь-якими примхами дитини. Завдяки залізній витримці він може бути спокійним в будь-якій ситуації, а життєвий досвід і мудрість допомагають йому вкладати у виховання малюка все найкраще.
З дівчатками Телець ніжний і спокійний, а от з хлопчиками - трішки суворий. З усім тим для своїх дітлахів тато-Телець готовий на все!
Діва
Найголовніша перевага тата-Діви - це те, що для своїх дітей він ладен звернути гори. Він досить суворий, і навіть може висловлювати критику на адресу близьких, але робить це досить м'яко.
Іноді він може бути прискіпливий, але не варто на це ображатися. Його по-справжньому турбує майбутнє дітей, тому він іноді може перегинати палицю.
Терези
Татусі-Терези - справжні естети. Вони цінують красу, і з дитинства намагаються прищеплювати дітям любов до мистецтва.
Часом Терези бувають нерішучі і м'якотілі, але все це тому, що вони бояться якось нашкодити дитині. Іноді дітки сідають йому на шию, але він дуже швидко це присікає.
Козеріг
Якщо Козероги балують дітей, то роблять це в міру. В цілому, вони досить раціональні і практичні татусі, які ледь не з пелюшок налаштовують дітей на успіх.
Коли у Козерога з'являються діти, він із суворого і досить жорсткого чоловіка перетворюється на доброго татуся.
Водолій
Татусі-Водолії терпіти не можуть жити за розкладом, але це не заважає бути їм прекрасними батьками. Дух авантюризму і жага пригод тягнуть його куди-небудь, аби тільки не сидіти на місці: в гори, в подорожі, на прогулянки.
Він не сидить вдома і не дозволяє лінуватися своїм дітям, тож з таким татом не засумуєш.
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