Цей знак Зодіаку - найрідкісніший у світі: в чому його унікальність
Гороскоп розповість, який знак Зодіаку вважається найрідкіснішим у світі, адже під ним народжується менше всього людей. Чому так трапляється, і в чому унікальність цих представників зодіакального кола?
Про це детально в матеріалі Styler далі.
Які знаки Зодіаку найрідкісніші
Дослідники зі США з'ясували, що найменше у світі людей, які належать до знаку Зодіаку Водолій, таких всього 6,3%.
Друге і третє місце за рідкісністю займають Лев (7,1%) і Стрілець (7,3%).
Далі від менш рідкісних до найбільш поширеніших рейтинг виглядає так:
- Овен (8,1%)
- Козеріг (8,2%)
- Телець (8,3%)
- Рак (8,5%)
- Терези (8,8%)
- Риби (9,1%)
- Близнюки (9,3%)
- Діва (9,4%)
- Скорпіон (9,6%)
Зазначимо, що такі рейтинги з'являються час від часу і показники варіюються. Але найчастіше саме Водолій очолює рейтинг найрідкісніших знаків Зодіаку у світі.
Це виглядає дивно, адже народжені під знаком Водолія люди, були зачаті ймовірно в період з 30 квітня по 28 травня, тобто навесні. В час, який вважається найбільш "плодовитим".
Хто такий Водолій
Дати народження Водолія: 20 січня - 18 лютого
- Стихія: повітря.
- Символ: людина, яка тримає в руках два глечики з водою. В одному - жива вода, в іншому - мертва.
- Керуючі планети: Сатурн та Уран.
- Камені-талісмани: нефрит, аметист, обсидіан, яшма, змійовик, авантюрин та перли.
Це один із найскладніших і суперечливих знаків. Основні риси характеру Водолія: винахідливість, незалежність, відданість і непередбачуваність.
Водолії - люди протиріч, яскраві індивідуалісти, схильні до перепадів настрою. Представники даного знака мають яскравий темперамент, не виносять рутини і нудних обов'язків. Вони дуже волелюбні та незалежні.
Характеристика жінок і чоловіків знаку Зодіаку, сумісність з іншими
Чоловік-Водолій гуманний, має велику силу волі та лояльність. Вони від народження мають розвинену емпатію, а тому готові допомагати навіть малознайомим людям. З усім тим Водоліїв не можна змусити змінити свої принципи.
Серед недоліків чоловіка-Водолія - підвищена збудливість, недалекоглядність та сарказм. Легкозбудлива нервова система змушує його сильно переживати навіть через незначні конфлікти. Представниць протилежної статі Водолії приваблюють чарівністю, люб'язністю та красномовством.
Жінка-Водолій приваблює своєю дивовижною легкістю у спілкуванні. Вона може підтримати будь-яку розмову і легко висловити думку про що завгодно. Представниця даного знака дуже допитлива, а тому є джерелом найрізноманітнішої інформації.
Цих жінок відрізняє витончена зовнішність та гострий розум. Креативні, рішучі та люблять іноді навіть шокувати публіку.
У коханні жінки-Водолії дуже романтичні, дружелюбні, чуйні та щедрі. Вони сексуально розкуті та точно знають, чого хочуть від чоловіків.
Найкраща сумісність у Водоліїв зі знаками повітряної стихії: Близнюками та Терезами. Також вони добре сумісні зі Стрільцем та Овном.
Найгірша сумісність у Водолія - з Тельцями та Скорпіонами.
Цікаво, що генії найчастіше народжуються під знаком Водолія. А ще їх часто відносять до найскромніших знаків, у яких найспецифічніші смаки.
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