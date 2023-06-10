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Эти мужчины по знаку Зодиака признаны самыми ненадежными

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака среди мужчин, считающихся наиболее ненадежными среди всех других представителей зодиакального круга.

Об этом пишет Telegram Гороскоп і мотивація.

Рак

Раки считаются прекрасными семьянинами, которые и с детьми посидят, и обед приготовят, и теще помогут. При этом, их наибольший недостаток - нерешительность, неуверенность, мягкость.

А все потому, что Раки очень привязаны к своим мамам, поэтому не удивляйтесь, если слово матери всегда будет для него законом. Несмотря на множество положительных качеств, жена Рака редко может сказать, что жизнь с ним - "как за каменной стеной".

Весы

Мужчины-Весы - умные, рассудительные. Они - прекрасные друзья и товарищи, с которыми никогда не соскучишься. Однако с таким мужчиной сможет ужиться только сильная женщина, которая вложит в него немало усилий.

Мужчину, рожденного под этим знаком, придется мотивировать на поступки, ведь они нередко ленивы, и любят мотивировать свое бездействие установками вроде "счастье не в деньгах".

Рыбы

Рыбы - это мужчины, парящие в облаках. В своих мыслях они всегда успешные и сильные личности. Но чтобы воплотить эти мечты в жизнь, нужно много сил и времени.

По этой причине Рыбам проще сойтись с сильной женщиной, которая будет "тащить" на себе всю семью. А он продолжит грезить о невероятном, ведь мечты должны когда-то сбываться.

Раньше мы писали о лучших родителях по знаку Зодиака.

Также сообщалось, каких знаков Зодиака меньше всего в мире.

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