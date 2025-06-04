Ці яблука краще не купувати: названо найгірші сорти, які продають зараз в магазинах

Які яблука можуть бути шкідливими

Сорти яблук самі по собі не є шкідливими для здоров’я - більшість із них містить вітаміни, клітковину, антиоксиданти, корисні цукри тощо. Але певні яблука або умови їх вирощування, зберігання чи споживання можуть бути небажаними або шкідливими для деяких людей.

Яблука з надмірною кількістю хімікатів (пестициди, воски)

Сюди відносяться імпортні сорти, як-от "Гала" та "Фуджі". Такі сорти часто обробляють воском та хімікатами для зберігання і транспортування.

Варто знати, що обробка такими речовинами не завжди безпечна при частому вживанні. Особливо це стосується яблук із блискучою ідеальною шкіркою.

Ціна на ринку "Шувар" за яблука "Фуджі" сягає 59 грн за кілограм. Тоді як у супермаркеті Сільпо вони коштують по 10,45 за 100 г.

Вартість сорту "Гала" така:

на ринку "Шувар" - 61,50/кг

Сільпо - 8,36 за 100 г

Метро - 59,90/кг

Такі яблука варто ретельно мити, іноді навіть обдавати окропом або чистити шкірку.

Яблука, які довго зберігалися

Деякі яблука, особливо сортів "Айдаред" та "Голден" можуть зберігатися понад 6-8 місяців у камерах із контрольованим газовим середовищем. Після тривалого зберігання в них знижується вміст корисних речовин, а текстура стає борошнистою.

Іноді з’являються грибкові токсини, особливо у випадку неякісного зберігання.

До того ж "Голден" містить багато фруктози. При надмірному вживанні вони можуть підвищувати рівень цукру в крові, особливо у людей із діабетом чи інсулінорезистентністю.

Ціна на "Айдаред":

ринку "Шувар" - 65,50/кг

Сільпо - 7,22 за 100 г

Метро - 88,33/кг

Важливо розуміти, що немає шкідливих сортів яблук, але є шкідливі умови їх вирощування, обробки чи споживання. Тому при виборі яблук варто зважати на наведені вище рекомендації, щоб уникнути всіх можливих небезпек.

Користь яблук для здоров'я

Яблука багаті на клітковину, вітамін С і калій, а також містять мало калорій.

Одне середнє яблуко містить близько 4,4 г клітковини. Вживання більшої кількості клітковини може допомогти знизити рівень цукру в крові, покращити травлення та довше відчувати ситість.

Вітамін С - це незамінна поживна речовина, яка міститься в багатьох фруктах та овочах, включаючи яблука. Мікроелемент відіграє певну роль у різних функціях організму, включаючи підтримку імунітету, і є життєво важливим для процесу загоєння.

Калій - основний мінерал, який теж міститься в яблуках. Він відіграє певну роль у здоров'ї серця та може бути корисним для контролю артеріального тиску.