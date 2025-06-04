Эти яблоки лучше не покупать: названы худшие сорта, которые продают сейчас в магазинах

Какие яблоки могут быть вредными

Сорта яблок сами по себе не вредны для здоровья - большинство из них содержит витамины, клетчатку, антиоксиданты, полезные сахара и тому подобное. Но определенные яблоки или условия их выращивания, хранения или потребления могут быть нежелательными или вредными для некоторых людей.

Яблоки с избыточным количеством химикатов (пестициды, воски)

Сюда относятся импортные сорта, например "Гала" и "Фуджи". Такие сорта часто обрабатывают воском и химикатами для хранения и транспортировки.

Стоит знать, что обработка такими веществами не всегда безопасна при частом употреблении. Особенно это касается яблок с блестящей идеальной кожурой.

Цена на рынке "Шувар" за яблоки "Фуджи" достигает 59 грн за килограмм. Тогда как в супермаркете Сильпо они стоят по 10,45 за 100 г.

Стоимость сорта "Гала" такая:

на рынке "Шувар" - 61,50/кг

Сильпо - 8,36 за 100 г

Метро - 59,90/кг

Такие яблоки стоит тщательно мыть, иногда даже обдавать кипятком или чистить кожуру.

Яблоки, которые долго хранились

Некоторые яблоки, особенно сортов "Айдаред" и "Голден" могут храниться более 6-8 месяцев в камерах с контролируемой газовой средой. После длительного хранения в них снижается содержание полезных веществ, а текстура становится мучнистой.

Иногда появляются грибковые токсины, особенно в случае некачественного хранения.

К тому же "Голден" содержит много фруктозы. При чрезмерном употреблении они могут повышать уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

Цена на "Айдаред":

рынке "Шувар" - 65,50/кг

Сильпо - 7,22 за 100 г

Метро - 88,33/кг

Важно понимать, что нет вредных сортов яблок, но есть вредные условия их выращивания, обработки или потребления. Поэтому при выборе яблок следует учитывать приведенные выше рекомендации, чтобы избежать всех возможных опасностей.

Польза яблок для здоровья

Яблоки богаты клетчаткой, витамином С и калием, а также содержат мало калорий.

Одно среднее яблоко содержит около 4,4 г клетчатки. Употребление большего количества клетчатки может помочь снизить уровень сахара в крови, улучшить пищеварение и дольше чувствовать сытость.

Витамин С - это незаменимое питательное вещество, которое содержится во многих фруктах и овощах, включая яблоки. Микроэлемент играет определенную роль в различных функциях организма, включая поддержку иммунитета, и является жизненно важным для процесса заживления.

Калий - основной минерал, который тоже содержится в яблоках. Он играет определенную роль в здоровье сердца и может быть полезным для контроля артериального давления.