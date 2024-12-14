Лікар назвав нову маловідому користь яблучного оцту для організму

Яблучний оцет часто рекламують як оздоровчий напій. Як виявилось, такий продукт має ще одну приховану перевагу для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал американського лікаря Еріка Берга.

Чим корисний яблучний оцет

Більшість людей знають, що яблучний оцет корисний для травлення, допомагає при здутті живота, розладі травлення та кислотному рефлюксі.

За словами лікаря, є ще одна велика користь напою, про яку мало хто знає. Як виявилось, яблучний оцет допомагає кишковим мікробам.

"Як хороші бактерії, так і шкідливі можуть переходити в стан спокою. Мікроби в стані спокою захищені від багатьох впливів навколишнього середовища та хімічних речовин, особливо антибіотиків", - зазначив лікар.

Достатня кількість вітаміну D у кількості щонайменше 10 000 МО щодня може допомогти підтримувати патогенні мікроби в стані ремісії. Додайте 1 столову ложку яблучного оцту в склянку та щовечора за допомогою соломинки випивайте, щоб підтримувати корисні мікроби.

Вважається, що яблучний оцет допомагає схуднути, знижує рівень холестерину, рівень цукру в крові та симптоми діабету. Однак клінічних доказів на підтримку цих тверджень мало.

Важливо бути обережними при вживанні такого напою та звернутися до лікаря, перш ніж змінювати свій раціон або спосіб життя.

"Оцет дуже кислий, і вживання його в нерозбавленому вигляді може пошкодити зубну емаль і зашкодити стравоходу. Найкраще додавати його в їжу в невеликих кількостях (наприклад, у заправку для салатів) або пити розбавленим великою кількістю води", - додав медик.

Протипоказання та шкода

Такий розчин краще не пити у концентрованому вигляді, адже він містить кислоти, які подразнюють стравохід. Після приймання продукту, обов'язково прополощіть ротову порожнину, щоб захистити зуби.

В деяких людей яблучний оцет може спричинити нудоту та розлади шлунка. Тому, якщо ви відчули такі симптоми, негайно припиніть вживання та зверніться до лікаря.

Яблучний оцет може взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами, зокрема, проносними, діуретиками і інсуліном.