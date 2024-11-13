Чи справді їсти яблука зі шкіркою корисніше? Ви будете здивовані

У яблучній шкірці міститься багато корисних вітамінів та мікроелементів, але іноді її вживання може зашкодити здоров'ю. Особливо це стосується яблук із магазину і варто знати про нюанси.

РБК-Україна (проект Styer) повідомляє, як мити яблука, щоб не зашкодити організму.

Що міститься в шкірці яблук

Шкірка є найбільш поживною частиною яблука. Я блуко зі шкіркою містить більше вітаміну К, А та С, на 20% більше кальцію та на 19% калію, ніж очищене.

Також у яблучній шкірці багато необхідної для нормальної роботи кишечника клітковини.

Нутриціолог Анастасія Краєвська розповіла, що яблука корисні для серця - знижують рівень холестерину та підтримують мозкову активність. Також такі фрукти допомагають покращити пам’ять та концентрацію.

У яблуках є пектин - тип клітковини, який діє як пребіотик. Тобто він годує хороші бактерії кишківника.

Однак магазинні яблука зі шкіркою можна їсти лише за умови їх ретельного миття перед вживанням.

Безпечність вживання яблучної шкірки залежить від того, як вирощені яблука і наскільки добре вони помиті. Якщо ви власноруч вирощуєте фрукт без хімікатів, то звісно ​​проблем не буде.

На жаль, хімічно вирощені яблука вбирають бризки м’якоттю, а не лише поверхнею шкірки.

Чим оброблять яблука

У деяких країнах традиційно вирощені яблука після збору врожаю змочують дифеніламіном. Мета полягає в тому, щоб запобігти псуванню під час зберігання. Однак цю хімічну речовину пов’язують з деякими видами раку.

Виробники яблук обприскують свої дерева, щоб отримати великі плоди без дефектів, які задовольняють попит споживачів на продукти ідеального вигляду. Це дає найкращу ціну, але призводить до непотрібних витрат.

Неідеальне яблуко з поверхневими плямами, вирощене без хімії, виглядає не так привабливо, хоча воно також солодке так поживне.

Яблука мають природний захисний восковий наліт. Це допомагає фруктам запобігти втраті вологи та підсилює міцність. Восковий наліт уповільнює природне псування, він діє як фізичний бар'єр, запобігаючи проникненню мікроорганізмів у плоди.

Однак фермери часто додають додаткове воскове покриття, щоб подовжити термін зберігання. Віск виготовляють із синтетичних лабораторних полімерів і нафтопродуктів.

В якому розчині мити яблука

Якщо хочете спробувати зняти віск з яблук, то це можна зробити за допомогою м'якої щітки в теплій воді. Додайте по столовій ложці оцту або лимонного соку та харчової соди.

Цей розчин може допомогти розчинити віск і видалити з поверхні деякі пестициди та хімікати. Однак системні хімічні речовини всередині плоду залишаться.

Чи варто знімати шкірку

Фахівці радять знімати шкірку з фруктів, які доставляються в магазини з-за кордону. Вони оброблені спеціальним воском для зберігання, змити його повністю дуже важко, а в організмі дитини ця хімія абсолютно зайва.

Знімати шкірку з магазинних яблук потрібно дуже гострим ножем або спеціальною овочечисткой, щоб шкірка була якомога тоншою.

Якщо ж фрукти вирощені на вашій ділянці і виглядають не такими гарними, і шкірка у них не блищить від воску, їх можна дати дітям зі шкіркою. Тільки не забудьте як слід вимити.