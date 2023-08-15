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Ці аналізи для українців абсолютно безкоштовні: розвінчано один із популярних міфів

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Вівторок 15 серпня 2023 11:36
Ці аналізи для українців абсолютно безкоштовні: розвінчано один із популярних міфів Фото: Аналізи на гормони в Україні безкоштовні для пацієнтів (facebook.com/eurasianbank)
Автор: Людмила Жукова

Чимало українців вважають, що за аналіз на гормони треба платити, але це не так. Це твердження є одним із найпоширеніших міфів.

Про це українцям нагадали у Національній службі здоров'я.

Що потрібно знати про аналіз на гормони

Пацієнт має право безкоштовно отримати всі призначені йому аналізи, у тому числі й гормональні, на які є електронний напрямок лікаря.

Такий напрямок може виписати найчастіше лікар вузької спеціалізації, такий як, наприклад, ендокринолог чи гінеколог. Також спрямування може дати і сімейний лікар. У будь-якому випадку його видадуть за потреби, обумовленої станом здоров'я, а не власним бажанням пацієнта.

Провести гормональні обстеження можна у медустановах, які мають договір із НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Які аналізи на гормони безкоштовні

  • тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний)
  • трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний)
  • тиреотропний гормон (ТТГ)
  • тиреоглобулін (ТГ)
  • паратгормон (ПТГ)
  • інсулін
  • адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін)
  • кортизол (гідрокортизон)
  • соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)
  • пролактин
  • фолікулостимулюючий гормон
  • вазопресин (АДГ)
  • норадреналін
  • хромогранін
  • тестостерон
  • естрадіол
  • інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1) і т.д.

Тому якщо лікар дає вам направлення на гормональні аналізи, не поспішайте йти в приватну лабораторію.

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