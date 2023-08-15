Ці аналізи для українців абсолютно безкоштовні: розвінчано один із популярних міфів

Чимало українців вважають, що за аналіз на гормони треба платити, але це не так. Це твердження є одним із найпоширеніших міфів.

Про це українцям нагадали у Національній службі здоров'я.

Що потрібно знати про аналіз на гормони

Пацієнт має право безкоштовно отримати всі призначені йому аналізи, у тому числі й гормональні, на які є електронний напрямок лікаря.

Такий напрямок може виписати найчастіше лікар вузької спеціалізації, такий як, наприклад, ендокринолог чи гінеколог. Також спрямування може дати і сімейний лікар. У будь-якому випадку його видадуть за потреби, обумовленої станом здоров'я, а не власним бажанням пацієнта.

Провести гормональні обстеження можна у медустановах, які мають договір із НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Які аналізи на гормони безкоштовні

тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний)

трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний)

тиреотропний гормон (ТТГ)

тиреоглобулін (ТГ)

паратгормон (ПТГ)

інсулін

адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін)

кортизол (гідрокортизон)

соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)

пролактин

фолікулостимулюючий гормон

вазопресин (АДГ)

норадреналін

хромогранін

тестостерон

естрадіол

інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1) і т.д.

Тому якщо лікар дає вам направлення на гормональні аналізи, не поспішайте йти в приватну лабораторію.