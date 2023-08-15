Ці аналізи для українців абсолютно безкоштовні: розвінчано один із популярних міфів
Чимало українців вважають, що за аналіз на гормони треба платити, але це не так. Це твердження є одним із найпоширеніших міфів.
Про це українцям нагадали у Національній службі здоров'я.
Що потрібно знати про аналіз на гормони
Пацієнт має право безкоштовно отримати всі призначені йому аналізи, у тому числі й гормональні, на які є електронний напрямок лікаря.
Такий напрямок може виписати найчастіше лікар вузької спеціалізації, такий як, наприклад, ендокринолог чи гінеколог. Також спрямування може дати і сімейний лікар. У будь-якому випадку його видадуть за потреби, обумовленої станом здоров'я, а не власним бажанням пацієнта.
Провести гормональні обстеження можна у медустановах, які мають договір із НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".
Які аналізи на гормони безкоштовні
- тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний)
- трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний)
- тиреотропний гормон (ТТГ)
- тиреоглобулін (ТГ)
- паратгормон (ПТГ)
- інсулін
- адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін)
- кортизол (гідрокортизон)
- соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)
- пролактин
- фолікулостимулюючий гормон
- вазопресин (АДГ)
- норадреналін
- хромогранін
- тестостерон
- естрадіол
- інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1) і т.д.
Тому якщо лікар дає вам направлення на гормональні аналізи, не поспішайте йти в приватну лабораторію.
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