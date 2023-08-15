Эти анализы для украинцев совершенно бесплатны: развенчан один из популярных мифов
Многие украинцы считают, что за анализ на гормоны нужно платить, но это не так. Это утверждение является одним из распространенных мифов.
Об этом украинцам напомнили в Национальной службе здоровья.
Что нужно знать об анализе на гормоны
Пациент имеет право бесплатно получить все предназначенные ему анализы, в том числе и гормональные, на которые есть электронное направление врача.
Такое направление может выписать чаще всего врач узкой специализации, такой как, например, эндокринолог или гинеколог. Также направление может дать и семейный врач. В любом случае его выдадут при необходимости, обусловленной состоянием здоровья, а не собственным желанием пациента.
Провести гормональные обследования можно в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".
Какие анализы на гормоны бесплатны
- тироксин (Т4 общий, Т4 свободный)
- трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный)
- тиреотропный гормон (ТТГ)
- тиреоглобулин (ТГ)
- паратгормон (ПТГ)
- инсулин
- адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин)
- кортизол (гидрокортизон)
- соматотропный гормон (соматотропин, СТГ)
- пролактин
- фолликулостимулирующий гормон
- вазопрессин (АДГ)
- норадреналин
- хромогранин
- тестостерон
- эстрадиол
- инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1) и т.д
Поэтому, если врач дает вам направление на гормональные анализы, не спешите идти в частную лабораторию.
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