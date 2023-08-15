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Эти анализы для украинцев совершенно бесплатны: развенчан один из популярных мифов

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Вторник 15 августа 2023 11:36
Эти анализы для украинцев совершенно бесплатны: развенчан один из популярных мифов Фото: Анализы на гормоны в Украине бесплатны для пациентов ( facebook.com/eurasianbank)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы считают, что за анализ на гормоны нужно платить, но это не так. Это утверждение является одним из распространенных мифов.

Об этом украинцам напомнили в Национальной службе здоровья.

Что нужно знать об анализе на гормоны

Пациент имеет право бесплатно получить все предназначенные ему анализы, в том числе и гормональные, на которые есть электронное направление врача.

Такое направление может выписать чаще всего врач узкой специализации, такой как, например, эндокринолог или гинеколог. Также направление может дать и семейный врач. В любом случае его выдадут при необходимости, обусловленной состоянием здоровья, а не собственным желанием пациента.

Провести гормональные обследования можно в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Какие анализы на гормоны бесплатны

  • тироксин (Т4 общий, Т4 свободный)
  • трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный)
  • тиреотропный гормон (ТТГ)
  • тиреоглобулин (ТГ)
  • паратгормон (ПТГ)
  • инсулин
  • адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин)
  • кортизол (гидрокортизон)
  • соматотропный гормон (соматотропин, СТГ)
  • пролактин
  • фолликулостимулирующий гормон
  • вазопрессин (АДГ)
  • норадреналин
  • хромогранин
  • тестостерон
  • эстрадиол
  • инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1) и т.д

Поэтому, если врач дает вам направление на гормональные анализы, не спешите идти в частную лабораторию.

Ранее врач называл основные "побочки" от болеутоляющих лекарств.

Также мы писали, какие медицинские услуги онкобольные могут получать в Украине бесплатно.

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