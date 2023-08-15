Эти анализы для украинцев совершенно бесплатны: развенчан один из популярных мифов

Многие украинцы считают, что за анализ на гормоны нужно платить, но это не так. Это утверждение является одним из распространенных мифов.

Об этом украинцам напомнили в Национальной службе здоровья.

Что нужно знать об анализе на гормоны

Пациент имеет право бесплатно получить все предназначенные ему анализы, в том числе и гормональные, на которые есть электронное направление врача.

Такое направление может выписать чаще всего врач узкой специализации, такой как, например, эндокринолог или гинеколог. Также направление может дать и семейный врач. В любом случае его выдадут при необходимости, обусловленной состоянием здоровья, а не собственным желанием пациента.

Провести гормональные обследования можно в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Какие анализы на гормоны бесплатны

тироксин (Т4 общий, Т4 свободный)

трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный)

тиреотропный гормон (ТТГ)

тиреоглобулин (ТГ)

паратгормон (ПТГ)

инсулин

адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин)

кортизол (гидрокортизон)

соматотропный гормон (соматотропин, СТГ)

пролактин

фолликулостимулирующий гормон

вазопрессин (АДГ)

норадреналин

хромогранин

тестостерон

эстрадиол

инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1) и т.д

Поэтому, если врач дает вам направление на гормональные анализы, не спешите идти в частную лабораторию.