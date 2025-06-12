Ці 9 видів одягу варто прати тільки навиворіт: запам'ятайте раз і назавжди

Орієнтуйтесь на етикетку

Перш ніж прати річ, завжди перевірте етикетку з рекомендаціями. Якщо там зазначено прати навиворіт - дотримуйтесь інструкції.

Це допоможе зберегти форму, колір і тканину. Навіть досвідчені господині іноді ігнорують ці підказки, що призводить до псування улюблених речей.

Джинси

Джинси швидко втрачають колір, особливо при частому пранні. Якщо прати їх навиворіт, це зменшує витирання кольору та захищає блискавки й шви. Такий спосіб допоможе зберегти джинси у гарному стані.

Яскраві речі

Одяг насичених кольорів часто тьмяніє після кількох прань. Прання навиворіт зменшує тертя і зберігає яскравість кольору. Це особливо важливо для червоних, жовтих і синіх речей.

Делікатні тканини

Бамбук, віскоза та модал схильні до ковтунців. Прання навиворіт і в холодній воді допоможе мінімізувати пошкодження. Також краще обирати делікатний режим і мішечки для прання.

Одяг з декором

Блискітки, паєтки, вишивка - усе це може зачепитися в барабані пральної машини. Тому прикрашений одяг краще прати навиворіт у спеціальних мішечках.

Іноді навіть краще обрати ручне прання чи хімчистку. Це дозволяє уникнути втрати декоративних елементів уже після першого прання.

Прання речей навиворіт допоможе зберегти стан одягу (фото: Freepik.com)

В’язані речі

Деякі в’язані тканини схильні до утворення ковтунців. Це особливо стосується змішаних волокон, де синтетика "тягне" натуральні волокна. Щоб уникнути псування, прайте їх навиворіт і на делікатному режимі.

Футболки з принтами

Футболки з принтами легко втрачають вигляд при пранні в гарячій воді. Щоб зберегти малюнки, прайте їх навиворіт у холодній воді.

Сушити краще природним способом, а не в сушарці. Такий підхід подовжує життя улюблених речей і зберігає чіткість зображень.

Спортивний одяг

Лосини, топи, купальники й шкарпетки краще прати навиворіт. Вони більше забруднюються зсередини - від поту та дезодорантів. Для захисту тканини використовуйте мішечок і сушіть на повітрі.

Дитячий одяг

Одяг немовлят часто має плями як зовні, так і всередині. Якщо йдеться про плями від підгузків - прати потрібно навиворіт. Це допоможе краще очистити тканину з внутрішнього боку. Особливо це актуально для чутливих дитячих тканин, які легко пошкодити.

Коли не треба прати навиворіт

Не всі речі потрібно вивертати. Якщо пляма зовні (їжа чи бруд), краще залишити одяг у нормальному стані. Так миючий засіб потрапить прямо на забруднення і ефективніше його видалить.