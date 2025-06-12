Эти 9 видов одежды стоит стирать только наизнанку: запомните раз и навсегда

Некоторые вещи лучше стирать наизнанку, чтобы они дольше выглядели как новые. Но этот совет подходит не для всех тканей и не всем вещам.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart объясняет, когда именно этот подход действительно имеет смысл.
Прежде чем стирать вещь, всегда проверьте этикетку с рекомендациями. Если там указано стирать наизнанку - следуйте инструкции.
Это поможет сохранить форму, цвет и ткань. Даже опытные хозяйки иногда игнорируют эти подсказки, что приводит к порче любимых вещей.
Джинсы быстро теряют цвет, особенно при частой стирке. Если стирать их наизнанку, это уменьшает вытирание цвета и защищает молнии и швы. Такой способ поможет сохранить джинсы в хорошем состоянии.
Одежда насыщенных цветов часто тускнеет после нескольких стирок. Стирка наизнанку уменьшает трение и сохраняет яркость цвета. Это особенно важно для красных, желтых и синих вещей.
Бамбук, вискоза и модал склонны к катышкам. Стирка наизнанку и в холодной воде поможет минимизировать повреждения. Также лучше выбирать деликатный режим и мешочки для стирки.
Блестки, пайетки, вышивка - все это может зацепиться в барабане стиральной машины. Поэтому украшенную одежду лучше стирать наизнанку в специальных мешочках.
Иногда даже лучше выбрать ручную стирку или химчистку. Это позволяет избежать потери декоративных элементов уже после первой стирки.
Некоторые вязаные ткани склонны к образованию катышков. Это особенно касается смешанных волокон, где синтетика "тянет" натуральные волокна. Чтобы избежать порчи, стирайте их наизнанку и на деликатном режиме.
Футболки с принтами легко теряют вид при стирке в горячей воде. Чтобы сохранить рисунки, стирайте их наизнанку в холодной воде.
Сушить лучше естественным способом, а не в сушилке. Такой подход продлевает жизнь любимых вещей и сохраняет четкость изображений.
Лосины, топы, купальники и носки лучше стирать наизнанку. Они больше загрязняются изнутри - от пота и дезодорантов. Для защиты ткани используйте мешочек и сушите на воздухе.
Одежда младенцев часто имеет пятна как снаружи, так и внутри. Если речь идет о пятнах от подгузников - стирать нужно наизнанку. Это поможет лучше очистить ткань с внутренней стороны. Особенно это актуально для чувствительных детских тканей, которые легко повредить.
Не все вещи нужно выворачивать. Если пятно снаружи (еда или грязь), лучше оставить одежду в нормальном состоянии. Так моющее средство попадет прямо на загрязнение и эффективнее его удалит.
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