UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці 7 спідниць - найкрутіші в сезоні 2023. Фотоприклади

Спідниці, модні навесні 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Цієї весни в тренді дуже багато цікавих спідниць, які допоможуть вам створити дуже круті образи на всі випадки життя.

Фотопідбірку показала стилістка Анна Леканова в Instagram.

Довжина максі

Спідниці довжиною до п'ят дуже актуальні цього сезону. Вони пасують для різних типів фігури, і для різних виходів - як для прогулянки містом, так і для вечірніх виходів.

Спідниці карго

Це спідниці найчастіше довжини максі чи міді у стилі мілітарі, доповнені великими накладними кишенями. Загалом, те саме, що й штани. Тільки спідниця.

Асиметричні спідниці

Такий стиль обирають сміливі дівчата, які хочуть продемонструвати свою вишуканість, аристократизм і звісно ж сексуальність.

Джинсові спідниці

Цього сезону чим більше джинси - тим краще. Оберіть такий образ для щоденних виходів і точно не прогадаєте.

Шкіряні спідниці

Шкіра, як і джинса, дуже актуальні 2023 року. Довжину і фасон можете сміливо обирати на свій смак.

Шовкові чи сатинові спідниці

Легка тканина, яка мов вода, стікатиме вашими формами - прекрасний вибір модниць. Тільки пам'ятайте, що така тканина може підкреслити недоліки фігури.

Спідниці в складку

Такий вибір для справжніх кокеток, адже спідниці в складку - найчастіше короткі. Якщо хочете продемонструвати ніжки - сміливо робіть вибір на користь такого фасону.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Раніше ми писали про хітове взуття цього сезону.

Також читайте про найкращі романтичні речі весни, які мають бути в гардеробі модниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
стильмода