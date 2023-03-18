Хітове взуття весни 2023: наймодніші пари, які мають бути у вашій шафі
Моду на взуття навесні 2023 диктуватимуть металік, балетки, оригінальні підбори та інші цікаві тренди. Придивіться до цих пар, які стануть справжніми хітярами сезону.
Про це розповіла стилістка Анна Леканова в Instagram.
Туфлі Мері-Джейн
Мері-Джейн - абсолютний хіт сезону. Модель туфель на плоскій підошві з ремінцем на підйомі і з закругленим носком. Зазвичай у цієї моделі каблук досягає максимум 7 см, але в наш час можна зустріти взуття і на підйомі в 10 см. Головне - підбори мають бути стійкими.
Балетки
Любительниці зручного взуття - весна 2023 ваш час, адже балетки знову в тренді. Обирайте класичні або оригінальні моделі, кольори, і точно не прогадаєте.
Металізоване взуття
Таке взуття дуже актуальне цього сезону - від ботильйонів до кросівок. Головне - це блиск і сяяння.
Ретро-кросівки
Дуже актуальні цього сезону олд-скульні кросівки, як на фото нижче:
Денімове взуття
Такі балетки, босоніжки чи ботильйони чудово доповнять знову актуальної денімовий тотал-лук.
Незвичні підбори
Тут головне правило таке - чим незвичніша та оригінальніша форма підборів, тим краще.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
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