Эти 7 юбок - самые крутые в сезоне 2023. Фотопримеры

Этой весной в тренде много интересных юбок, которые помогут вам создать очень крутые образы на все случаи жизни.
Фотоподборку показала стилист Анна Леканова в Instagram.
Юбки длиной до пят очень актуальны в этом сезоне. Они подходят для разных типов фигуры, и для разных выходов - как для прогулки по городу, так и для вечерних выходов.
Это юбки чаще всего длины макси или меди в стиле милитари, дополненные большими накладными карманами. В общем, то же, что и штаны. Только юбка.
Такой стиль выбирают смелые девушки, которые хотят продемонстрировать свою изысканность, аристократизм и, конечно же, сексуальность.
В этом сезоне чем больше джинсы - тем лучше. Выберите такой образ для ежедневных выходов и точно не прогадаете.
Кожа, как и джинсы, очень актуальны в 2023 году. Длину и фасон можете смело выбирать по своему вкусу.
Легкая ткань, как вода, будет стекать вашими формами - прекрасный выбор модниц. Только помните, что такая ткань может подчеркнуть недостатки фигуры.
Такой выбор для настоящих кокеток, ведь юбки в складку - чаще всего короткие. Если хотите продемонстрировать ножки - смело делайте выбор в пользу такого фасона.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
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