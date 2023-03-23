Эти 7 юбок - самые крутые в сезоне 2023. Фотопримеры

Длина макси

Юбки длиной до пят очень актуальны в этом сезоне. Они подходят для разных типов фигуры, и для разных выходов - как для прогулки по городу, так и для вечерних выходов.

Юбки карго

Это юбки чаще всего длины макси или меди в стиле милитари, дополненные большими накладными карманами. В общем, то же, что и штаны. Только юбка.

Асимметричные юбки

Такой стиль выбирают смелые девушки, которые хотят продемонстрировать свою изысканность, аристократизм и, конечно же, сексуальность.

Джинсовые юбки

В этом сезоне чем больше джинсы - тем лучше. Выберите такой образ для ежедневных выходов и точно не прогадаете.

Кожаные юбки

Кожа, как и джинсы, очень актуальны в 2023 году. Длину и фасон можете смело выбирать по своему вкусу.

Шелковые или сатиновые юбки

Легкая ткань, как вода, будет стекать вашими формами - прекрасный выбор модниц. Только помните, что такая ткань может подчеркнуть недостатки фигуры.

Юбки в складку

Такой выбор для настоящих кокеток, ведь юбки в складку - чаще всего короткие. Если хотите продемонстрировать ножки - смело делайте выбор в пользу такого фасона.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova