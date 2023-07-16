Посівний календар на серпень 2023 року: що і коли можна робити в саду або на городі
Посівний місячний календар допомагає вибрати оптимальні дати для роботи на городі або в саду. З давніх-давен люди вірили, що хороший урожай і здоров'я рослин багато в чому залежить від фаз Місяця.
Які дати у серпні 2023 року будуть найвдалішими для дачних та садових робіт – читайте у матеріалі Styler.
Чим можна займатися на городі у серпні
Серпень – останній місяць літа, тому більшість робіт у саду чи на городі буде пов'язана зі збиранням урожаю, підготовкою до наступного року. Також варто подбати про пізні культури, які ви збиратимете у вересні або жовтні.
Посадкою рослин теж можна займатися – тих культур, які дозрівають швидко та дають урожай за 2 місяці. А ще – потрібно захистити рослини, майбутній урожай та ґрунт від різних шкідників. Також дуже важливий полив, тому що в серпні ґрунт найсухіший.
Посівний календар на серпень
Найвдаліші дні для посіву та посадок: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 серпня
Несприятливі дні для посадки та пересадки рослин: 1, 2, 3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 серпня
Коли потрібно займатися овочами та зеленню:
Редиска: 4, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 31 серпня
Картопля: 4, 5, 13, 14 серпня
Буряк та морква: 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 серпня
Зелена цибуля: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28, 31 серпня
Помідори: 13, 14, 23, 24, 27, 28 серпня
Перець: 20, 21, 22, 23, 24 серпня
Огірки: 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 31 серпня
Капуста: 20, 21, 22, 27, 28 серпня
Кабачки, патисони, гарбуз: 13, 14, 20, 21, 22 серпня
Квасоля, горох та інші бобові: 20, 21, 22 серпня
Зернові: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 серпня
Листовий салат: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 31 серпня
Шпинат: 6, 7, 20, 21, 22, 31 серпня
Крес-салат, рукола та інші листові: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 31 серпня
Кріп: 8, 9, 27, 28 серпня
Петрушка, кінза: 20, 21, 22, 31 серпня
Пряні трави: 18, 19, 23, 24, 31 серпня
Збір лікарських та чайних культур: 17, 18, 19, 23, 24 серпня
Роботи у саду
Суниця та полуниця: 10, 11, 12, 13, 14 серпня
Плодові дерева: 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28 серпня
Черешня: 8, 9, 17 серпня
Горіхи: 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 серпня
Лікарські ягоди (калина, шипшина, горобина, обліпиха): 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31 серпня
Ягоди кустарні: 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 27, 28 серпня
Виноград: 20, 21, 22, 23, 24 серпня
Квіти
Однорічні: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 серпня
Багаторічні: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 серпня
Цибулинні та бульбові квіти: 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 серпня
Кімнатні рослини: 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 серпня
Які роботи та коли можна виконувати
Прополювання та проріджування рослин: 8, 9, 13, 27, 28, 29, 30 серпня
Внесення органічних добрив: 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 31 серпня
Боротьба з хворобами та шкідниками: 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня
Посадка декоративних дерев та чагарників: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня
Посадка плодових дерев: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня
Посадка плодово-ягідних чагарників: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня
До речі, раніше ми писали про те, які церковні пам'ятні дати та свята відзначатимемо у серпні 2023 року.
А ще розповідали про те, що категорично не можна робити у саду та на городі.