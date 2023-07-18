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Эти 6 видов цветов можно посадить в августе и они будут радовать вас вплоть до заморозков

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Вторник 18 июля 2023 16:21
Эти 6 видов цветов можно посадить в августе и они будут радовать вас вплоть до заморозков Какие цветы можно посадить в августе (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

В середине лета многие наши любимые цветы уже отцветают. Однако грустить не стоит, ведь есть список растений, которые можно посадить в августе и они будут радовать вас до поздней осени.

Какие цветы можно посадить в августе - читайте в материале Styler.

Бальзамины

Как известно, растение довольно неприхотливое, хорошо себя чувствует в полутени и под деревьями, крона которых пропускает хотя бы немного солнечного света.

Это очень красивые цветы с разной окраской: красные, пурпурные, розовые, белые, синие и т. д. Прекрасно растет при температуре от 12 до 28 градусов. Также не любит переувлажнение.

Эти 6 видов цветов можно посадить в августе и они будут радовать вас вплоть до заморозков

Бальзамины (фото: flowers.ua)

Садовая ромашка

Ромашка растение неприхотливое, поэтому сажать и пересаживать его можно не только в августе, но и в любое время, когда растение не цветет. К тому же она неприхотлива в уходе, просто ее нужно поливать в жаркую погоду.

Ипомея

Также называют лианой. Такое однолетнее растение цветет в саду с весны до поздней осени, так что у него есть время показать себя во всей красе. Вырастает в очень короткий срок.

Эти 6 видов цветов можно посадить в августе и они будут радовать вас вплоть до заморозковИпомея (фото: rastenievod)

Петуния

Посадите ее в первых числах августа рассадой и вы успеете насладиться красотой этого растения осенью. Также не забывайте, что этот цветок любит влагу. Чтобы она быстрее росла и процветала, необходима подкормка. К тому же не забудьте регулярно убирать увядшие цветы.

Рудбекия

Высаживать рудбекию стоит в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в легкой тени. За короткий срок она достигает двух метров.

Эти 6 видов цветов можно посадить в августе и они будут радовать вас вплоть до заморозковРудбекия (фото: rastenievod)

Братки

Чтобы братки зацвели до осени, их надо сажать рассадой. Они устойчивы к холодам, к тому же можно посадить не только на клумбе, но и в домашних вазонах, на балконах и в цветочных горшках.

Раньше мы писали о том, как продлить жизнь цветов в вазе.

Также читайте, какие культуры можно посадить в августе.

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