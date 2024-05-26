Ці 6 міфічних істот мають реальні прототипи у світі

Дракони

Міфічна істота

Дракони, мабуть, найповсюдніші міфічні істоти, що зображуються як великі, змієподібні створіння, які можуть літати та викидати вогонь. Вони зустрічаються у міфах Європи, Азії та Америки.

Реальний прототип

Викопні залишки великих рептилій, таких як динозаври, ймовірно, надихнули легенди про драконів. Наприклад, відкриття кісток динозаврів у стародавньому Китаї могло призвести до появи уявлень про драконів.

За даними ВВС, стародавні китайські вчені помилково приймали ці скам'янілості за останки драконів, вплітаючи їх у своє багате міфологічне полотно.

Крім того, живі рептилії, такі як комодський дракон, який може досягати довжини до 10 футів і має жахливий укус, могли сприяти виникненню легенд про драконів.

Ілюстрація крилатого вогнедишного дракона (фото: Wikimedia)

Русалки

Міфічна істота

Русалки зображуються як істоти з верхньою частиною тіла людини та хвостом риби. Вони часто асоціюються з красою, таємницею та небезпекою, зачаровуючи моряків і відводячи їх у водяні могили.

Реальний прототип

Вважається, що ламантин, морський ссавець, що мешкає в прибережних водах і річках, надихнув багато легенд про русалок. Моряки, що знаходилися в морі тривалий час, могли приймати ламантинів або дюгонів за русалок, особливо при поганій видимості.

За даними National Geographic, м'які, схожі на людські, рухи ламантину та його здатність піднімати голову над водою могли легко бути неправильно витлумачені втомленими, самотніми моряками.

(фото: Wikimedia)

Єдинороги

Міфічна істота

Єдинороги - легендарні істоти, схожі на коней з єдиним спіралеподібним рогом на лобі. Вони часто є символами чистоти, грації та недосяжної краси.

Реальний прототип

Міф про єдинорога міг виникнути з описів носорога мандрівниками. Давньогрецький історик Ктес описував однорогого звіра в Індії, який сильно нагадує носорога.

Еласмотерій, вимерший рід гігантських носорогів, що жили в Євразії, мав великий ріг і міг вплинути на міфи про єдинорогів. Крім того, ікла нарвала часто продавалися як "роги єдинорігів" у Середньовіччі, підтримуючи легенду.

Єдиноріг (фото: Medium)

Грифони

Міфічна істота

Грифони - легендарні істоти з тілом лева та головою, та крилами орла. Їх часто зображують як вартових скарбів та божественних істот.

Реальний прототип

Походження грифонів може бути пов'язане зі скам'янілими останками протоцератопсу, динозавра, знайденого в пустелі Гобі. Ці скам'янілості з лицем, схожим на дзьоб, і чотирма ногами могли бути інтерпретовані давніми людьми як доказ грифонів.

Адрієнна Майор, класичний фольклорист та історик, припустила, що скіфські кочівники, які виявили скам'янілості протоцератопсів, могли поширити історії про грифонів по всьому стародавньому світу.

Як міг виглядати грифон (фото: Mythology Characters and Creatures)

Кракен

Міфічна істота

Кракен - легендарне морське чудовисько, яке, як кажуть, мешкає біля узбережжя Норвегії та Гренландії. Його описують як гігантського восьминога чи кальмара, здатного затягувати цілі кораблі на дно океану.

Реальний прототип

Гігантський кальмар, глибоководна істота, мабуть, надихнув легенду про Кракена. Цей кальмар, який може досягати довжини до 43 футів, був значною мірою невідомий науці до недавнього часу.

Спостереження цих величезних кальмарів моряками, часто в поєднанні з природними перебільшеннями і страхом, ймовірно, призвели до міфу про Кракена.

Нещодавні дослідження та рідкісні зустрічі підтвердили існування гігантських кальмарів, надаючи достовірності розповідям стародавніх моряків.

Кракен у художній виставі (фото: Medievalists)

Чупакабра

Міфічна істота

Чупакабра - це істота з латиноамериканського фольклору, про яку говорять, що вона п'є кров худоби, особливо кіз. Описи різняться, але часто зображують як рептилію з шипами на спині.

Реальний прототип

Багато випадків появи чупакабри можна пояснити дикими тваринами, які страждають від важкої форми корости, шкірного захворювання, що викликається кліщами. Тварини, такі як койоти або єноти, що страждають від корости, втрачають шерсть і можуть виглядати схудлими і жахливими.

За даними Live Science, ДНК-тести останків, що приписуються чупакабрі, часто показують, що це звичайні тварини з коростою, спростовуючи міф, але пояснюючи його поширеність у популярній культурі.

Чупакабра (фото: Texas Monthly)