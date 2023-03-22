У Карпатах зафіксували Брокенського привида. Унікальні фото рідкісного явища
У Карпатах зафіксували рідкісне явище - Брокенського привида. Знімок зробив гірський рятувальник на Чорногорі. Фото видається містичним, втім нічого надприродного у ньому нема. Це оптичне явище виникає в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на хмарах.
Фото "привида" поділився гірський рятувальник Василь Фіцак на своїй сторінці у Facebook.
Фото рідкісного оптичного явища
Рятувальник зазначив, що "привид" виник на Чорногорі. Коли явище зникло, то у горах з'явилось сяйво.
"Якось містично буває на горі", - прокоментував Фіцак.
Під постом із фото користувачі Facebook залишили коментарі, в яких висловили захоплення цим явищем. Деякі любителі гір писали, що також зустрічали "привида", але не такого ефектного.
Після оптичного явища у Карпатах з'явилось сяйво (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)
Що таке Брокенський привид
Це рідкісне явище ще називають "гірський привид". Спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар або туману в напрямку, протилежному до Сонця.
Ця тінь може здаватися дуже великою, іноді поруч видніються кольорові кільця - так звана глорія. Також "привид" може рухатись. Це пов’язано з рухом хмар та коливанням їхньої щільності.
Популярності явище набуло завдяки піку Брокен в горах Німеччини. Там постійні тумани та доступність малих висот дозволяють спостерігати "привида" особливо часто. Це спричинило навіть створення місцевої легенди, по якій і дали явищу назву.
Подібне оптичне явище можуть спостерігати пасажири літака, що перебуває високо у небі.
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