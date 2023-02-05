Ці 5 помилок під час миття голови шкодять волоссю. Ви теж їх допускаєте

Миють голову піною, а не самим шампунем

"Найчастіше від клієнток чую про те, що шампуню можна брати менше, ніж я озвучила, тому що утворюється стільки піни, що можна ще й сусідів помити. Це величезна помилка. Мити голову потрібно шампунем у чистому вигляді, а не піною від нього. Вам потрібно наносити шампунь на шкіру голови у чистому вигляді. Не спінювати його в руках, а потім на шкіру", - пояснює експертка.

Ратушна радить спочатку пройтися шампунем у чистому вигляді, а потім вже емульгувати його з водою. Те, що піни утворюється багато, говорить лише про те, що це концентрат.

"Піна не здатна очистити шкіру голови, це розведений шампунь. А він не розчинить шкірний жир на 100%. Для порівняння - візьміть дві жирні сковорідки. В одну залийте мийний засіб для посуду в чистому вигляді, в другу - розведіть його водою і намажте цей жир пінкою. Що краще відмиє сковороду? Звичайно, концентрат, а не піна концентрату", - говорить стилістка.

Не намилюють голову двічі поспіль

"Завжди потрібно намилювати голову шампунем двічі. Це аксіома. Тому, що перший раз ви видаляєте основний шар жиру зі шкіри голови, другий - компоненти шампуню працюють зі шкірою вже безпосередньо і дочищають те, що не очистилося повністю в перше намилювання", - говорить експерт.

Тільки правильно намилюючи шкіру голови двічі, ми можемо стверджувати, що повністю її очистили.

Наносять маску на шкіру голови

"Навіть якщо довжина волосся 7-10 см, то легко можна наносити маску тільки на нього. Інша справа, що не хочеться морочитися і витрачати більше часу на миття голови",- говорить експертка.

Якщо регулярно наноситимете маску на шкіру голови, вона буде забивати пори, викликатиме свербіж голови, може сильніше жирнішати й не очищатиметься на 100 %. Це все може спричинити проблеми шкіри голови - аж до появи лупи і випадання.

Вважають, що нема різниці, як мити голову

"Насправді є величезна різниця. Якщо ви намилюючи шкіру голови, затираєте волосся, ніби плями виводите з білої футболки, то не може навіть йти мови про правильне миття голови. У такий момент ви затираєте верхній кутикулярний захисний шар волосся", - каже стилістка.

У такому випадку кутикули (лусочки волосся) не злагоджені, вони стирчать у різні сторони. І що характерно, уже не злагодяться самостійно. А далі волосся інтенсивніше втрачатиме вологу, буде висушуватися, ламатися і сіктися.

Від правильного миття голови залежить і те, як ви готуєте волосся до подальшого незмивного догляду. І якщо лусочки вже пошкоджені, то волосся не вбиратиме в себе наступне нашарування косметичних продуктів.

Ходять у рушнику після миття голови по 15 хвилин

"Насправді це катастрофа. Іноді можна сидіти до 3 хвилин, якщо це спеціальні рушники, які забирають у себе вологу з волосся. Наприклад, шовкові або з мікрофібри. Якщо у вас звичайна махрушка, то час закатування волосся скорочується до 1 хвилини. Максимум - до 2", - пояснює експерт.

Решта часу, на який людина залишає загорнуту голову в рушник після миття, згубно впливає на якість волосся.