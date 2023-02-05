Эти 5 ошибок во время мытья головы вредят волосам. Вы тоже их допускаете

Красота и здоровый вид наших волос зависят не только от косметических средств, которые мы применяем для ухода за ними, но и от того, как мы моем голову. Если мы регулярно делаем это неправильно, то вредим волосам.
О том, какие ошибки допускают женщины во время мытья головы, рассказала стилистка Альона Ратушная на своей странице в Instagram.
"Зачастую от клиенток слышу о том, что шампуня можно брать меньше, чем я озвучила, потому что образуется столько пены, что можно еще и соседей помыть. Это огромная ошибка. Мыть голову нужно шампунем в чистом виде, а не пеной от него. Вам нужно наносить шампунь на кожу головы в чистом виде. Не вспенивать его в руках, а затем на кожу", - объясняет эксперт.
Ратушная советует сначала пройтись шампунем в чистом виде, а затем эмульгировать его с водой. То, что пены образуется много, говорит лишь о том, что это концентрат.
"Пена не способна очистить кожу головы, это разведенный шампунь. А он не растворит кожный жир на 100%. Для сравнения - возьмите две жирные сковородки. В одну залейте моющее средство для посуды в чистом виде, в другую - разведите его водой и намажьте этот жир пенкой. Что лучше отмоет сковороду? Конечно, концентрат, а не пена концентрата", - говорит стилистка.
"Всегда нужно намыливать голову шампунем дважды. Это аксиома. Потому что первый раз вы удаляете основной слой жира из кожи головы, второй - компоненты шампуня работают с кожей уже непосредственно и дочищают то, что не очистилось полностью в первое намыливание", - говорит стилистка.
Только правильно намыливая кожу головы дважды, мы можем утверждать, что ее полностью очистили.
"Даже если длина волос 7-10 см, то легко можно наносить маску только на них. Другое дело, что не хочется возиться и тратить больше времени на мытье головы", - говорит эксперт.
Если регулярно будете наносить маску на кожу головы, она будет забивать поры, вызвать зуд головы, может сильнее жирнеть и не очищаться на 100%. Это все может вызвать проблемы кожи головы - вплоть до появления перхоти и выпадения.
"На самом деле есть огромная разница. Если вы намыливая кожу головы, затираете волосы, будто пятна выводите из белой футболки, то не может даже идти речи о правильном мытье головы. В такой момент вы затираете верхний кутикулярный защитный слой волос", - говорит стилистка.
В таком случае кутикулы (чешуйки волос) не слажены, они торчат в разные стороны. И что характерно, уже не справятся самостоятельно. А дальше волосы будут интенсивнее терять влагу, будут высушиваться, ломаться и сечься.
От правильного мытья головы зависит и то, как вы готовите волосы к дальнейшему несмывающемуся уходу. И если чешуйки уже повреждены, то волосы не будут впитывать в себя последующее наслоение косметических продуктов.
"На самом деле это катастрофа. Иногда можно сидеть до 3 минут, если это специальные полотенца, которые забирают у себя влагу из волос. Например, шелковые или с микрофибры. Если у вас обычная махрушка, то время закатывания волос сокращается до 1 минуты. Максимум - до 2", - объясняет эксперт.
Остальное время, на которое человек оставляет завернутую голову в полотенце после мытья, губительно влияет на качество волос.
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