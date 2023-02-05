Эти 5 ошибок во время мытья головы вредят волосам. Вы тоже их допускаете

Моют голову пеной, а не самим шампунем

"Зачастую от клиенток слышу о том, что шампуня можно брать меньше, чем я озвучила, потому что образуется столько пены, что можно еще и соседей помыть. Это огромная ошибка. Мыть голову нужно шампунем в чистом виде, а не пеной от него. Вам нужно наносить шампунь на кожу головы в чистом виде. Не вспенивать его в руках, а затем на кожу", - объясняет эксперт.

Ратушная советует сначала пройтись шампунем в чистом виде, а затем эмульгировать его с водой. То, что пены образуется много, говорит лишь о том, что это концентрат.

"Пена не способна очистить кожу головы, это разведенный шампунь. А он не растворит кожный жир на 100%. Для сравнения - возьмите две жирные сковородки. В одну залейте моющее средство для посуды в чистом виде, в другую - разведите его водой и намажьте этот жир пенкой. Что лучше отмоет сковороду? Конечно, концентрат, а не пена концентрата", - говорит стилистка.

Не намыливают голову дважды подряд

"Всегда нужно намыливать голову шампунем дважды. Это аксиома. Потому что первый раз вы удаляете основной слой жира из кожи головы, второй - компоненты шампуня работают с кожей уже непосредственно и дочищают то, что не очистилось полностью в первое намыливание", - говорит стилистка.

Только правильно намыливая кожу головы дважды, мы можем утверждать, что ее полностью очистили.

Наносят маску на кожу головы

"Даже если длина волос 7-10 см, то легко можно наносить маску только на них. Другое дело, что не хочется возиться и тратить больше времени на мытье головы", - говорит эксперт.

Если регулярно будете наносить маску на кожу головы, она будет забивать поры, вызвать зуд головы, может сильнее жирнеть и не очищаться на 100%. Это все может вызвать проблемы кожи головы - вплоть до появления перхоти и выпадения.

Считают, что нет разницы, как мыть голову

"На самом деле есть огромная разница. Если вы намыливая кожу головы, затираете волосы, будто пятна выводите из белой футболки, то не может даже идти речи о правильном мытье головы. В такой момент вы затираете верхний кутикулярный защитный слой волос", - говорит стилистка.

В таком случае кутикулы (чешуйки волос) не слажены, они торчат в разные стороны. И что характерно, уже не справятся самостоятельно. А дальше волосы будут интенсивнее терять влагу, будут высушиваться, ломаться и сечься.

От правильного мытья головы зависит и то, как вы готовите волосы к дальнейшему несмывающемуся уходу. И если чешуйки уже повреждены, то волосы не будут впитывать в себя последующее наслоение косметических продуктов.

Ходят в полотенце после мытья головы по 15 минут

"На самом деле это катастрофа. Иногда можно сидеть до 3 минут, если это специальные полотенца, которые забирают у себя влагу из волос. Например, шелковые или с микрофибры. Если у вас обычная махрушка, то время закатывания волос сокращается до 1 минуты. Максимум - до 2", - объясняет эксперт.

Остальное время, на которое человек оставляет завернутую голову в полотенце после мытья, губительно влияет на качество волос.