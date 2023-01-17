Ці звички шкодять волоссю: експерт розкрила головні секрети зимового догляду

Взимку волосся дуже потерпає від морозів та холодних вітрів. Воно стає тьмяним, слабким і жорстким. У сьогоднішніх реаліях частих вимкнень світла доглядати за ним набагато складніше. Проте є кілька секретів, які допоможуть зберегти красу та здоров'я волосся взимку.

Про головні правила догляду за волоссям та звички, які йому шкодять, розповіла трихолог Анастасія Мухачова на своїй сторінці Instagram .

Як зберегти красу і здоров'я волосся взимку

"Якщо ви часто їздите в авто і використовуєте підігрів сидіння, то ховайте довжину волосся під верхнім одягом. Бо в машині зазвичай дуже тепло, волосся лежить на нагрівальній поверхні, а тоді ви виходите на вулицю, а там мороз. А потім знову повертаєтесь у теплу машину чи обігріте приміщення. Так ви створюєте умови кліматичних змін для волосся. Тому причина того, що воно стає дибки - це різка зміна температури", - пояснює трихолог.

Також називає шкідливою звичку наносити тональні основи чи пудри так, що вони потрапляють на зону росту волосся. Це йому шкодить.

Радить дотримуватись наступних правил догляду за волоссям взимку, аби воно було здоровим і красивим.

Носіть головний убір

Головний убір дуже важливий для захисту волосяних фолікулів. Обов'язково одягайте його, як тільки температура стає менш як +15 градусів. Ховати волосся потрібно по всій довжині. Можна його прикривати широким шарфом, або опускати під верхній одяг.

Не виходьте на вулицю з мокрим волоссям

Плануйте миття голови згідно з графіками виключення світла. Якщо раптом немає можливості висушити - потримайте на голові тюрбан/рушник декілька хвилин, дайте йому максимально ввібрати вологу. При можливості - залишіться вдома.

Однак, якщо дуже необхідно кудись йти, обов'язково покрийте голову. Волосся та шкіра голови повинні бути повністю сховані під шапку, хустку чи капелюх.

Не забувайте про термозахист

Такі засоби створюють захисну плівку, закривають лусочки волосся і дарують йому блиск. Також захищають від електризації.

Регулярно зволожуйте волосся

Важливе правило - щотижня робіть вдома маску для зволоження структури волосся. Використовуйте для цього натуральні сертифіковані засоби, підібрані саме під тип вашого волосся.