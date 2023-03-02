Ці 5 пісень нагадають вам, хто такий Іво Бобул

Іво Бобул поскандалив з Еммою Антонюк (колаж: Styler / Це Ніхто Не Буде Дивитись)

Скандал довкола інтерв’ю Іво Бобула журналістці Еммі Антонюк в її проєкті "Це ніхто не буде дивитися" активно обговорюють в соціальних мережах уже кілька днів. Хтось захищає 69-річного співака, а хтось вважає його "ретроградом" і "сексистом". Хай там як, але Іво Бобул (якого насправді звати Іван) зробив чималий вклад у розвиток українського шоу-бізнесу в 1990-х. Не дарма ж він має звання народного артиста України...

Прямо зараз ми нагадаємо вам 5 найпопулярніших пісень з репертуару Іво Бобула, які знають і люблять сотні тисяч українців. Насолоджуйтеся!