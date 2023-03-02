ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці 5 пісень нагадають вам, хто такий Іво Бобул

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 10:40
Ці 5 пісень нагадають вам, хто такий Іво Бобул Іво Бобул поскандалив з Еммою Антонюк (колаж: Styler / Це Ніхто Не Буде Дивитись)
Автор: Дмитрий Войналович

Скандал довкола інтерв’ю Іво Бобула журналістці Еммі Антонюк в її проєкті "Це ніхто не буде дивитися" активно обговорюють в соціальних мережах уже кілька днів. Хтось захищає 69-річного співака, а хтось вважає його "ретроградом" і "сексистом".

Хай там як, але Іво Бобул (якого насправді звати Іван) зробив чималий вклад у розвиток українського шоу-бізнесу в 1990-х. Не дарма ж він має звання народного артиста України...

Прямо зараз ми нагадаємо вам 5 найпопулярніших пісень з репертуару Іво Бобула, які знають і люблять сотні тисяч українців. Насолоджуйтеся!

Розмова з тобою

Берег любові

А липи цвітуть

Все золото світу

Осінній сад

Так а що за скандальне інтерв'ю Бобула?

У інтерв'ю Еммі артист висловив переконання, що сучасні жінки стали дуже меркантильними, розбалуваними та навіть втратили душу.

Окрім того, артист, пісні якого переважно про кохання, дорікнув Антонюк, що у неї в 32 роки немає чоловіка та дітей, хоча вже мали би бути. Звісно, це не сподобалося інтерв'юерці й вона назвала це "сексистською маячнею".

Потім Емма поцікавилася у Бобула, чи він є "сексистом". Співак почав доказувати, чому не вважає себе таким, а потім жбурнув подаровану йому книгу, зняв мікрофон та пішов з інтерв’ю.

Все це можна побачити ось у цьому відео:

Раніше ми писали, що пристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для Vogue.

Також читайте, як зірка серіалу "Вікінги" буде допомагати українцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Іво Бобул