Ці 5 пісень нагадають вам, хто такий Іво Бобул
Скандал довкола інтерв’ю Іво Бобула журналістці Еммі Антонюк в її проєкті "Це ніхто не буде дивитися" активно обговорюють в соціальних мережах уже кілька днів. Хтось захищає 69-річного співака, а хтось вважає його "ретроградом" і "сексистом".
Хай там як, але Іво Бобул (якого насправді звати Іван) зробив чималий вклад у розвиток українського шоу-бізнесу в 1990-х. Не дарма ж він має звання народного артиста України...
Прямо зараз ми нагадаємо вам 5 найпопулярніших пісень з репертуару Іво Бобула, які знають і люблять сотні тисяч українців. Насолоджуйтеся!
Розмова з тобою
Берег любові
А липи цвітуть
Все золото світу
Осінній сад
Так а що за скандальне інтерв'ю Бобула?
У інтерв'ю Еммі артист висловив переконання, що сучасні жінки стали дуже меркантильними, розбалуваними та навіть втратили душу.
Окрім того, артист, пісні якого переважно про кохання, дорікнув Антонюк, що у неї в 32 роки немає чоловіка та дітей, хоча вже мали би бути. Звісно, це не сподобалося інтерв'юерці й вона назвала це "сексистською маячнею".
Потім Емма поцікавилася у Бобула, чи він є "сексистом". Співак почав доказувати, чому не вважає себе таким, а потім жбурнув подаровану йому книгу, зняв мікрофон та пішов з інтерв’ю.
Все це можна побачити ось у цьому відео:
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