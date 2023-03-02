Эти 5 песен напомнят вам, кто такой Иво Бобул

Иво Бобул поскандалил с Эммой Антонюк (коллаж: Styler / Это Никто Не Будет Смотреть)

Скандал вокруг интервью Иво Бобула журналистке Эмми Антонюк в ее проекте "Це ніхто не буде дивитися", активно обсуждают в социальных сетях уже несколько дней. Кто-то защищает 69-летнего певца, а кто-то считает его "ретроградом" и "сексистом". Как бы там ни было, но Иво Бобул (которого на самом деле зовут Иван) сделал немалый вклад в развитие украинского шоу-бизнеса в 1990-х. Не зря же у него есть звание народного артиста Украины...

Прямо сейчас мы напомним вам 5 самых популярных песен из репертуара Иво Бобула, которые знают и любят сотни тысяч украинцев. Наслаждайтесь!