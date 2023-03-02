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Эти 5 песен напомнят вам, кто такой Иво Бобул

Новина українською →
Четверг 02 марта 2023 10:40
Эти 5 песен напомнят вам, кто такой Иво Бобул Иво Бобул поскандалил с Эммой Антонюк (коллаж: Styler / Это Никто Не Будет Смотреть)
Автор: Дмитрий Войналович

Скандал вокруг интервью Иво Бобула журналистке Эмми Антонюк в ее проекте "Це ніхто не буде дивитися", активно обсуждают в социальных сетях уже несколько дней. Кто-то защищает 69-летнего певца, а кто-то считает его "ретроградом" и "сексистом".

Как бы там ни было, но Иво Бобул (которого на самом деле зовут Иван) сделал немалый вклад в развитие украинского шоу-бизнеса в 1990-х. Не зря же у него есть звание народного артиста Украины...

Прямо сейчас мы напомним вам 5 самых популярных песен из репертуара Иво Бобула, которые знают и любят сотни тысяч украинцев. Наслаждайтесь!

Розмова з тобою

Берег любові

А липи цвітуть

Все золото світу

Осінній сад

Так а что за скандальное интервью Бобула?

В интервью артист высказал убеждение, что современные женщины стали очень меркантильными, разбалованными и даже потеряли душу.

Кроме того, артист, песни которого преимущественно о любви, упрекнул Эмму Антонюк, что у нее в 32 года нет мужа и детей, хотя уже должны быть. Конечно, это не понравилось интервьюерке и она назвала это "сексистским бредом".

Затем Эмма поинтересовалась у Бобула, является ли он "сексистом". Певец начал доказывать, почему не считает себя таким, а потом швырнул подаренную ему книгу, снял микрофон и ушел с интервью.

Все это можно увидеть вот в этом видео:

Ранее мы писали, что страстная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для Vogue.

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