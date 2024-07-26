Про ці 5 місць у Львові не знають навіть деякі місцеві: що варто подивитись

Львів - старовинне місто з багатою історією та культурною спадщиною, відоме своїми туристичними принадами. Більшість цікавих локацій у цьому місті відомі туристам. Однак є такі, про які не знають навіть деякі місцеві жителі. Ці приховані куточки та маловідомі пам'ятки заслуговують на увагу кожного, хто хоче відкрити для себе нові грані цього чарівного міста.

Двір загублених іграшок

Цей музей просто неба з’явився завдяки місцевому жителю, який випадково натрапив на забуті іграшки біля свого будинку. Він вирішив покласти їх під дах всередині двору, навіть не здогадуючись, що з часом ця місцевина перетвориться на справжній музей покинутих іграшок.

З часом інші жителі почали теж приносити іграшки, не тільки загублені, але й просто непотрібні. Особливістю також є те, що у двір можна не тільки приносити власні іграшки, але й забрати вподобану вами.

Двір загублених іграшок (Фото: IGotoWorld)

Ретро Гараж

В стінах колишнього трамвайного депо розмістилась виставка раритетного транспорту. На території розміщено чотири експозиції. Одна з них належить Львівському історичному музею, де представлені зразки продукції Львівського мотозаводу 50-70 років XX ст.

Інші три експозиції - приватні колекції львів’ян Андрія Гладуна і Тараса Майби. У колекції Андрія - оригінальні велосипеди, мотоцикли, мопеди та скутери. Тарас Майба виставляє колекційні автомобілі американського виробництва 70-80 років XX ст. і унікальну колекцію номерних знаків з 28 штатів США.

На виставці буде цікаво дітям і дорослим: ретро-автомобілі, мототехніка, рідкісні велосипеди, дерев'яна карета і маленькі автомоделі. Експонати зібрані з України, Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії, США, Італії та Чехії. Виставка "Ретро гараж" постійно поповнюється новими експонатами.

Ретро Гараж (фото: LvivTravel)

Меморіал Героїв Небесної Сотні

На цей час побудовані стела та три оглядові майданчики. На стелі встановлено 107 табличок із портретами загиблих Героїв Небесної Сотні, з іменами, прізвищами, датами народження та смерті, а також їхніми гаслами.

В спеціальні отвори на кожному портреті можна вставити квітку. Портрети погоджені з родинами загиблих. Стела виготовлена з кортену, який змінює свою фактуру з часом.

За словами автора проєкту Андрія Лесюка, стела символізує палаючу барикаду і змінює колір залежно від погоди та часу доби. Увечері завдяки підсвітці стела виглядає так, ніби палає, а під час дощів стає яскравішою.

Портрети Героїв Небесної Сотні (Фото: Мар’яна Іванишин)

Пластиліновий будинок

Теперішній власник будинку замовив реконструкцію у львівського архітектора Миколи Сеника. За словами архітектора, ідея, як переробити будинок прийшла йому уві сні.

Будинок і справді має нереалістичний вигляд, немовби з мультфільму. Цей пластиліновий будинок у Львові порівнюють з роботами каталонського архітектора Антоніо Ґауді з Барселони.

Пластиліновий будинок (Фото: Олександр Ларін)

Музей народної архітектури

Скансени є у декількох містах України й кожен із них по своєму унікальний. Парк організований за поділом на історико-етнографічні регіони Західної України. Нині у скансені представлено понад сто пам’яток архітектури.

Фонди музею налічують понад 20 тисяч експонатів з Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини, Поділля, Полісся, Волині, Рівнинного Закарпаття, Покуття і Буковини, а також звісно Львівщини.

Пам’ятник Тарасу Шевченку біля входу в музей (Фото: Вікіпедія)