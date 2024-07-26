Об этих 5 местах во Львове не знают даже некоторые местные: что стоит посмотреть

Львов - старинный город с богатой историей и культурным наследием, известный своими туристическими достопримечательностями. Большинство интересных локаций в этом городе известны туристам. Однако есть такие, о которых даже не знают некоторые местные жители. Эти скрытые уголки и малоизвестные достопримечательности заслуживают внимания каждого, кто хочет открыть для себя новые грани этого волшебного города.

Двор потерянных игрушек

Этот музей под открытым небом появился благодаря местному жителю, который случайно наткнулся на забытые игрушки возле своего дома. Он решил положить их под крышу внутри двора, даже не догадываясь, что со временем это место превратится в настоящий музей заброшенных игрушек.

Со временем другие жители тоже начали приносить игрушки, не только потерянные, но и просто ненужные. Особенностью также является то, что во двор можно не только приносить собственные игрушки, но и забрать понравившуюся вам.

Двор потерянных игрушек (Фото: IGotoWorld)

Ретро Гараж

В стенах бывшего трамвайного депо разместилась выставка раритетного транспорта. На территории размещено четыре экспозиции. Одна из них принадлежит Львовскому историческому музею, где представлены образцы продукции Львовского мотозавода 50-70-х годов XX ст.

Другие три экспозиции – частные коллекции львовян Андрея Гладуна и Тараса Майбы. В коллекции Андрея - оригинальные велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Тарас Майба выставляет коллекционные автомобили американского производства 70-80-х годов XX в. и уникальную коллекцию номерных знаков из 28 штатов США.

На выставке будет интересно детям и взрослым: ретро автомобили, мототехника, редкие велосипеды, деревянная карета и маленькие автомодели. Экспонаты собраны из Украины, Германии, Австрии, Польши, Болгарии, США, Италии и Чехии. Выставка "Ретро-гараж" постоянно пополняется новыми экспонатами.

Ретро Гараж (фото: LvivTravel)

Мемориал Героев Небесной Сотни

В настоящее время построены стела и три смотровых площадки. На потолке установлено 107 табличек с портретами погибших Героев Небесной Сотни с именами, фамилиями, датами рождения и смерти, а также их лозунгами.

В специальные отверстия на каждом портрете можно вставить цветок. Портреты согласованы с семьями погибших. Стелла изготовлена из кортена, изменяющего свою фактуру со временем.

По словам автора проекта Андрея Лесюка, стела символизирует горящую баррикаду и изменяет цвет в зависимости от погоды и времени суток. Вечером благодаря подсветке стелла выглядит так, будто пылает, а во время дождей становится ярче.

Портреты Героев Небесной Сотни (Фото: Марьяна Иванишин)

Пластилиновый дом

Нынешний владелец дома заказал реконструкцию у львовского архитектора Николая Сеника. По словам архитектора, идея, как переделать дом, пришла ему во сне.

Дом действительно выглядит нереалистично, словно из мультфильма. Этот пластилиновый дом во Львове сравнивают с работами каталонского архитектора Антонио Гауди из Барселоны.

Пластилиновый дом (Фото: Александр Ларин)

Музей народной архитектуры

Скансены есть в нескольких городах Украины и каждый из них по-своему уникален. Парк организован по делу на историко-этнографические регионы Западной Украины. В настоящее время в скансене представлено более ста памятников архитектуры.

Фонды музея насчитывают более 20 тысяч экспонатов из Бойковщины, Гуцульщины, Лемковщины, Подолья, Полесья, Волыни, Равнинного Закарпатья, Покутья и Буковины, а также Львовщины.

Памятник Тарасу Шевченко у входа в музей (Фото: Википедия)