5 секретних місць в Умані, які вам точно сподобаються. Що подивитися у цьому місті

Умань - місто з багатою історією та культурною спадщиною, що приховує багато цікавих місць, які залишаються невідомими для більшості туристів. Від затишних парків до старовинних архітектурних перлин, тут є чимало куточків, які варто відкрити для себе. І Умань - це не тільки неймовірно красивий дендропарк "Софіївка", а й ще багато цікавих місць.

Про які цікаві місця в Умані не знає більшість туристів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Мальований паркан

Побачити цей довгий паркан в Умані - це унікальна можливість поринути у світ творчості та волонтерського духу. Цей величезний паркан прикрашають яскраві та неповторні "полотна", створені руками 70 талановитих уманських художників.

Кожен із них вклав частинку своєї душі в цей проєкт, перетворивши звичайний паркан на справжню артгалерею просто неба. Розмаїття стилів та тем, від абстрактних композицій до реалістичних портретів, робить цей паркан справжнім витвором мистецтва, який не можна пропустити.

Мальований паркан в Умані (Фото: IGotoWorld)

Могила рабина Нахмана з Брацлава

Могила рабина Нахмана з Брацлава в Умані є одним із найважливіших місць паломництва для брацлавських хасидів. Рабин Нахман, правнук засновника хасидизму, народився в 1772 році та став відомим своїми духовними повчаннями та глибокими містичними працями.

Після його смерті в 1810 році, могила рабина стала місцем щорічного паломництва, особливо на єврейський Новий рік (Рош га-Шана), коли тисячі хасидів з усього світу приїжджають до Умані, щоб помолитися та провести святкові дні біля його могили.

Могила рабина Нахмана (фото: Вікіпедія)

Василіанський монастир

Василіанський монастир, заснований орденом Святого Василія Великого, був важливим духовним і освітнім центром. Підземні ходи слугували прихистком під час нападів і були місцем збереження реліквій та цінностей. Прогулюючись цими старовинними коридорами, можна відчути подих історії та уявити собі, як тут колись вирувало життя.

Спуститись у таємничі підземелля Василіанського монастиря в Умані - це справжня подорож у часі, що відкриває завісу історії та легенд. Ці підземелля, збудовані в XVIII столітті, зберігають численні таємниці та розповіді про минулі часи. Колоритні монахи, що живуть тут, створюють атмосферу духовного спокою та благодаті.

Василіанський монастир (фото: Вікіпедія)

Меморіальний музей-квартира Надії Суровцової

Музей-квартира Надії Суровцової в Умані - це особливий культурний та історичний об'єкт, присвячений життю та діяльності видатної української інтелектуалки, журналістки, правозахисниці та громадської діячки.

Надія Суровцова народилася в 1896 році та протягом свого життя зробила значний внесок у розвиток української культури та суспільства. Музей розташований у квартирі, де вона провела останні роки свого життя. Експозиція музею ретельно відтворює атмосферу її побуту та робочого простору.

Тут зібрані особисті речі, документи, фотографії, листи та рукописи, які дають можливість відвідувачам ближче познайомитися з її життям та діяльністю.

Квартира-музей Надії Суровцевої (фото: Вікіпедія)

Пам’ятник Гонті та Залізняку

Єдиний в Україні пам'ятник ватажкам Коліївщини, Івану Гонті та Максиму Залізняку, є важливою історичною та культурною пам'яткою, що знаходиться на місці в'їзду до старої Уманської фортеці.

Цей монумент, ніби захисник міста, нагадує про героїчні події минулого та боротьбу українського народу за свободу. Велична скульптура зображує історичний момент зустрічі під Уманню двох видатних ватажків - Івана Гонти та Максима Залізняка, обох верхи на конях.

Цей момент символізує єдність і силу українського народу в боротьбі за незалежність. Довкола постаменту викарбувано відому цитату Павла Тичини: "Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!"

Пам'ятник Гонті та Залізняку (фото: Вікіпедія)